بعد التعاون معه.. بنش مارك توضح حقيقة حفلات فضل شاكر المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت شركة بنش مارك بيانًا توضيحيًا نفت فيه ما يتم تداوله مؤخرًا عن إحياء حفلات النجم اللبناني فضل شاكر في أي مكان حول العالم.

وأكدت المكتب الإعلامي، أن الشركة المخوّلة بإطلاق أولى حفلات فضل شاكر بعد عودته، هي شركة Benchmark، مشيرًا إلى أن أي إعلان رسمي بهذا الخصوص سيصدر حصرًا عبر الحسابات الرسمية للفنان والشركة المنتجة.

كما شدد المكتب الإعلامي بالشركة، على ضرورة توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الأخبار أو الإعلانات المضللة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود حفلات للنجم اللبناني، قد ينساق وراءها جمهور الفنان المتشوق لحضور حفلاته.