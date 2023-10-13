نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف ساندت منه فضالي القضية الفلسطينية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بكل حزن وآسى عبرت النجمة منه فضالي عن وضع الحالى بما تمر به سكان فلسطين من أوضاع صعبة وظلم وطغيان من قبل الكيان الصهيوني، حيث شاركت "منه" جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه: "يا رب بحق نهار الجمعة ينصر أهل فلسطين وشعبها ويحمي غزة ويعم السلام والحرية من الاحتلال".

وأضافت:"فلسطين في القلب ودمكم ودموع أولادكم وأهلكم غالية، ياريت كان بايدي حاجه اعملها لأني بجد مقهورة".



وفورًا من مشاركة المنشور حصلت منه على دعم واسع من قبل نجوم الوسط الفني وجمهور السويشيال ميديا داعمين غزة.

آخر أعمال الفنانة منه فضالي





والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة منه فضالي مسلسل" جعفر العمدة" من بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصى، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، تامر عبدالمنعم، وطارق الدسوقى، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي،وحقق المسلسل نجاحات واسعة وتصدر تريند فور نزوله.