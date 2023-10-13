هكذا دعم ميدو عادل القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - قام عدد من نجوم الفن في الوطن العربي بدعم القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وقام الفنان ميدو عادل مؤخرًا بأعلان دعمه للقضية الفلسطينية، والحركة التي حققها الشعب الفلسطيني “طوفان الأقصى”، من خلال صور قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وقام ميدو عادل بنشر مجموعة من الصور لموقع فلسطين على الخريطة بالإضافة لعلم فلسطين ومجموع من محافظاتها عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "يارب احفظ اهالينا في فلسطين وغزة.. علموا أولادكم يعني ايه فلسطين".



كما قام ميدو عادل بتغير الصورة الشخصية له عبر حساباته الشخصية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معلقًا:"انا مصري وقلبي فلسطيني".

بدعاء.. إيمي سمير غانم توجه الدعم للشعب الفلسطيني

ودعمت أيضًا الفنانة إيمي سمير غانم القضية الفلسطينية وشاركت جمهورها بمجموعة من الصور التي تعبر عن حال غزة الآن خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيها: "اللهم كن لفلسطين عونًا،اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء،لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك".

خلاف ميدو عادل مع لقاء سويدان

وعلى صعيد آخر كان قد نشبت مشادة كلامية بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، بعد إسدال الستار في ختام مسرحية سيد درويش، التي قدمت على مسرح البالون، وذلك بعدما اتهمته بسبها والسخرية منها، مما دفعها لـ صفع ميدو وسط دهشة أبطال العرض المسرحي، ليتدخل الأمن للفض بينهم.



دعم هنا الزاهد للقضية الفلسطينية



دعمت الفنانة هنا الزاهد القضية الفلسطينية من خلال صورة قامت بنشرها ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام "، وكتبت:" يارب احميهم وانصرهم وطمنا عليهم لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل".