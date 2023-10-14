نداء شرارة تساند القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - ساندت الفنانة نداء شرارة القضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

وكتبت نداء شرارة: "قضيتنا وستبقى إلي أن تحرر أن شاء الله"، فيما لاقى منشورها دعما ومساندة من الجمهور.

دعم النجوم للقضية الفلسطينة

قام عدد من نجوم الفن في الوطن العربي بدعم القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وقام الفنان ميدو عادل مؤخرًا بأعلان دعمه للقضية الفلسطينية، والحركة التي حققها الشعب الفلسطيني “طوفان الأقصى”، من خلال صور قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وقام ميدو عادل بنشر مجموعة من الصور لموقع فلسطين على الخريطة بالإضافة لعلم فلسطين ومجموع من محافظاتها عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "يارب احفظ اهالينا في فلسطين وغزة.. علموا أولادكم يعني ايه فلسطين".

دعمت الفنانة هنا الزاهد القضية الفلسطينية من خلال صورة قامت بنشرها ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام "، وكتبت:" يارب احميهم وانصرهم وطمنا عليهم لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل".

ودعمت أيضًا الفنانة إيمي سمير غانم القضية الفلسطينية وشاركت جمهورها بمجموعة من الصور التي تعبر عن حال غزة الآن خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيها: "اللهم كن لفلسطين عونًا،اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء،لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك"

حرص الفنان محمد هنيدي على دعم القضية الفلسطينية خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” وحديثه عن أهمية النضال الحقيقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد هنيدي: “الحرب الإعلامية والتضامن وأنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي، العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له أكتر حاجة بيخاف منها العدو أنه يظهر على حقيقته قدام العالم”.

وتابع: “عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزء بيهم مهمين جدا جدا جدا، الكلمة مهمة جدا جدا في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة”.