محمد رجب يؤدي واجب العزاء في المنتجين الثلاثة بمسقط رأسهم بالغربية

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد رجب على تقديم العزاء في المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، بعد عن رحلوا عن عالمنا أمس آثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة.

كانت صلاة الجنازة على جثامين المنتجين حسام شوقى وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، قد خرجت أمس بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنان أحمد السقا والفنان أحمد العوضي والفنان أحمد عيد والفنان فتحي عبدالوهاب والفنان أحمد صلاح حسني والفنانة ياسمين عبدالعزيز.

تفاصيل بداية الحادث الأليم بـ محور الضبعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما لقي ثلاثة منتجين مصرعهم، وأصيب رابعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة، أثناء عودتهم إلى القاهرة من الساحل الشمالي. الضحايا هم حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وجميعهم من أسرة واحدة.