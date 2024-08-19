نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يعود إلى حقبة الأربيعنات ويصاب على يد عساكر الأنجليز ..ملخص الحلقة الأولى من عمر أفندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل عمر أفندي لـ أحمد حاتم عبر قناة on e ، وتصدر التريند بعد عرض الحلقة .



أحداث الحلقة الأولى



تبرز الحلقة صراع الطبقات بين شخصية علي الذي يجسدها أحمد حاتم وزوجته بالمسلسل حيث تفرق عنه بكثير ، كما تكشف الحلقة معاناة في التأقلم مع قرارات والدها لأنه يعمل لديه في شركته كما أن زوجته لا تتركه يمارس هوايته المفضلة وهى الرسم .



وفاة والد أحمد حاتم في عمر أفندي



ومن جانب أخر يفقد أحمد حاتم والده الذي كان يرفض فكرة زواجه من هذه الفتاة وبعد العزاء يذهب أحمد حاتم ليسترجع ذكرياته مع والده من الصور ويكتشف أن أصل الصور يعود إلى الثلاثينات مع أن والده مواليد الستينيات .



أحمد حاتم يسافر لحقبة الأربيعنيات



ويكتشف باب يعبر من خلال إلى شقة يوجد بها ناس تمارس أعمال مخلة للآداب يتورط معهم ليفر هاربًا إلى الشارع الذي يستعجب أنه عاد بالزمن للوراء وتنتهي الحلقة بسرقة محفظته وإصابته برصاصة على يد عساكر الأنجليز.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل

يتكون المسلسل من 10 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.