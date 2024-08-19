نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة تكشف عن معاناتها مع مرض الغدة وتأثيره على حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مقابلة تلفزيونية مؤثرة، كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تفاصيل معاناتها مع مرض خطير أثّر بشكل كبير على حياتها، حيث أدى هذا المرض إلى فقدانها نحو 45 كيلوغرامًا من وزنها، ومرورها بفترة صعبة من الناحية النفسية والجسدية.

معاناة طويلة وأزمة نفسية

أوضحت بدرية طلبة أن فترة شبابها لم تكن كما تظهر للناس، فقد عانت من مرض الغدة الخبيثة الذي أصابها في سن الـ 17 واستمر لعقد كامل، خلال هذه الفترة، تدهورت حالتها الصحية والنفسية بشكل كبير، حيث أشارت إلى أن المرض "أكل" جسمها وتركها بوزن 45 كيلو فقط.

وأكدت أنها مرت بأزمة نفسية حادة خلال تلك الفترة التي وصفتها بأنها الأصعب في حياتها.

عودة تدريجية للحياة

بعد معاناة طويلة، أجرت بدرية عملية جراحية في سن 28 عامًا، عندما كانت قد أنجبت ابنتيها، ومنذ ذلك الحين بدأت تستعيد صحتها تدريجيًا. عادت بدرية ببطء إلى حياتها الطبيعية، حيث بدأ جسمها ووجهها في استعادة مظهرهما السابق.

وأشارت في حديثها إلى أن هذه التجربة كانت قاسية لكنها علمتها الكثير عن الحياة وعن نفسها.

أعمال فنية حديثة

رغم المعاناة الصحية التي مرت بها، لم تتوقف بدرية طلبة عن ممارسة عملها الفني. فقد شاركت فيلمين تم عرضهما في موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، وهما "الملكة" الذي جمعها بنجوم مثل هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، ودارين حداد. بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم حسن الرداد، محمد رضوان، وأوس أوس.

أحداث فيلم "الملكة"

يدور فيلم "الملكة" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تركز القصة على شخصية "ماجدة"، التي تمتلك ناديًا رياضيًا وتتورط في سلسلة من المشاكل. تستعين ماجدة بأصدقائها والمقربين منها لاستعادة حقوقها، وتواجه عدة مواقف صعبة تتطلب الهروب وكسب الوقت، مما يؤدي إلى تصاعد الأحداث بشكل تشويقي ومثير.

استمرارية وعطاء رغم الصعوبات

تثبت بدرية طلبة، من خلال تجربتها الحياتية والفنية، أن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على الاستمرار بالرغم من الصعوبات.

قصة بدرية طلبة ليست مجرد حكاية عن مرض وتحدي، بل هي قصة عن الإرادة، الصبر، والعودة للحياة بكل ما تحمل من طموحات وأحلام.