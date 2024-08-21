الليلة السادسة لمهرجان القلعة ٣٢ كامل العدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:31 مساءً - دينا الوديدي تبهر جمهور القلعة بمزيج ساحر بين التقليدي والمعاصر

وفتحي سلامة ومحمود التهامى بين روح الصوفية ونبض الحداثة على المحكى

تتواصل فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القلعة الدُولى للموسيقى والغناء، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وتحت لافتة كامل العدد اطلت الفنانة الشابة دينا الوديدى على مسرح المحكى وسط ترحيب كبير من جمهورها المتعطش للفن الأصيل الممزوج بنكهة الحداثة، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، قدمت الوديدي مجموعة من الأغاني التقليدية والتراثية التي أعادت صياغتها بروح معاصرة، إضافة إلى مجموعة من أعمالها الخاصة التي لاقت صدى واسعا، مثل "سكون، تماثيل، بعد البيبان، المجد، وشوش الودع، بلالين، السيرة الجزء الثانى، دواير، الكون، يا بدر، يا اللي معدي، أحسنلك تبعد، كتر الوجع، تدور وترجع، ويا جنوبي"، والله باقي".

قبلها نجح الموسيقار المبدع فتحى سلامة والمنشد الصوفى محمود التهامى بصحبة الفرقة الموسيقية فى إبهار الجمهور بمشروعهما الفنى "الصوفية والحداثة" حيث تعانقت أبيات الشعر الصوفى والابتهالات والمدائح مع ألحان الموسيقى العصرية، قدم الثنائي روائع مثل"للعشق إنشادي، زدنى بفرط الحب، البردة، قمر، وجه فؤادك للإله، رسمتك فى خيالى، أكاد من فرط الجمال، انا مغرم بهواه، نهاوند"وغيرها .

وتستمر فعاليات مهرجان القلعة الدولى٣٢ في نسج حكايات موسيقية لا تنسى، حيث تلتقي الأصالة بالحداثة، والصوفية بالمعاصرة، ليبقى صدى الموسيقى في قلب كل من حضر، متلهفاً للمزيد من الليالي الفنية القادمة.