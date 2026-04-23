يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 10:30 مساءً - تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لقمة قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق اللقب.

تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين الفريقين مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز

تُنقل أحداث المباراة حصريًا عبر شبكة أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي لمسابقة الدوري المصري، حيث تُذاع المواجهة عبر قناة ON Time Sports 1 HD، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء، بصوت المعلق بلال علام.

الزمالك ضد بيراميدز في صراع صدارة الدوري المصري

يدخل الزمالك المباراة بطموح كبير لمواصلة تصدره جدول الترتيب، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتأمين موقعه في القمة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، خاصة في ظل احتدام المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض بيراميدز اللقاء بطموحات لا تقل قوة، إذ يطمح في تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع المتصدر وربما انتزاع الصدارة، ما يمنح المباراة طابعًا حاسمًا في تحديد شكل المنافسة خلال الجولات المقبلة.

ترتيب الدوري المصري

يعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وهو ما يجعل هذه القمة بمثابة «نهائي مبكر» قد يكون له تأثير مباشر على هوية بطل الدوري هذا الموسم.