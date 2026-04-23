مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ضمك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 10:30 مساءً - يخوض نادي ضمك مواجهة جديدة على أرضه عندما يستقبل نادي الرياض، مساء اليوم الخميس 23 أبريل 2026، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتعديل المسار والابتعاد عن مناطق الخطر.

يدخل ضمك المباراة وهو يعاني من تراجع في النتائج خلال الجولات الأخيرة، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر خمس مباريات، إلى جانب تعادل وثلاث هزائم، ما يضعه تحت ضغط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره، كما يأمل الفريق في تعويض خسارته السابقة أمام الرياض في الدور الأول، والتي انتهت بهدف نظيف.

في المقابل، لا يختلف وضع الرياض كثيرًا، إذ يمر بفترة غير مستقرة على مستوى الأداء والنتائج، بعدما سجل فوزًا وحيدًا وتعادلًا مقابل ثلاث خسائر في آخر خمس مواجهات، وهو ما يجعله مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه والابتعاد عن مراكز القاع.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك ضد الرياض

تنقل المواجهة عبر شبكة قنوات ثمانية الرياضية، حيث سيتم بث اللقاء على قناة ثمانية 1، مع تعليق عبدالعزيز السبر، الذي سيصاحب الجماهير في متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة.

كيفية مشاهدة مباراة ضمك والرياض عبر الإنترنت

تتوفر إمكانية مشاهدة المباراة عبر منصة "ثمانية" الرقمية، التي تقدم خدمة البث المباشر بجودة عالية، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بسهولة عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

موعد مباراة ضمك ضد الرياض

تنطلق صافرة البداية مساء اليوم الخميس، في مباراة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة في ظل تقارب مستوى الفريقين، ورغبة كل منهما في تحقيق فوز يعيد التوازن قبل الجولات الحاسمة من الموسم.