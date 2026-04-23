مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 10:30 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية استثنائية قد يعيد رسم ملامح سباق التتويج خلال المرحلة الحاسمة من البطولة.

تزداد قيمة هذه المباراة نظرًا للتقارب الكبير في النقاط بين الفريقين، وهو ما يمنحها طابعًا تنافسيًا قويًا، حيث يسعى كل طرف لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة قد تكون فارقة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، خاصة مع دخول المنافسة مراحلها الأخيرة.

حكم مباراة الزمالك ضد بيراميدز

أسندت لجنة الحكام إدارة هذه المواجهة إلى الحكم الدولي محمد الغازي، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثان، بينما يتواجد محمد العتباني حكمًا رابعًا. وعلى تقنية الفيديو، يتولى محمد الشناوي المسؤولية بمساعدة أحمد حسام طه، بالإضافة إلى محمود دسوقي كمساعد إضافي، في طاقم تحكيمي كامل لضمان إدارة اللقاء بأعلى مستوى من الدقة.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

تُقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في 7:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي، و8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة،و10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

معلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز

أعلنت شبكة أون تايم سبورتس عن إسناد مهمة التعليق إلى المعلق الرياضي بلال علام، والذي سيصاحب الجماهير بصوته خلال أحداث هذه القمة المنتظرة، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.

وتبقى كل السيناريوهات واردة في هذه القمة، في ظل تقارب المستوى الفني والطموحات الكبيرة لدى الفريقين، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات في صراع لا يقبل أنصاف الحلول.