نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب خطأ فادح.. مسلسل "عمر افندي" يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل «عمر أفندي»، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب ظهور خطأ فادح في الحلقة الخامسة من المسلسل.

١سبب تصدر مسلسل عمر افندي التريند

وظهر في الحلقة الخامسة من مسلسل «عمر أفندي»، الفنان محمود حافظ الذي يجسد دور «أباظة» في مشهد، وهو يتحدث إلى الفنان محمد رضوان الذي يجسد دور «شلهوب»، وكان يرتدي ساعة حديثة وباهظة، والمشهد كان مصور على أنه رجل يعيش في فترة الأربعينيات، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن أن يحدث في الواقع، وهو ما أشار إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي من متابعي المسلسل.

ابطال مسلسل عمر افندي

مسلسل عمر افندي كان يحمل اسم “السرداب” وينتمي إلي نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات.

قصة مسلسل عمر افندي

ويتكون مسلسل «عمر أفندي» من 10 حلقات فقط، وتأخذ الأحداث منحنى دراميًا شيقًا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، وذلك حول شخصية «عمر» التي يجسدها أحمد حاتم ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية، يعود عمر فجأة إلى أربعينيات القرن الماضي، ويقع في حب رانيا يوسف، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات في حياته وعلاقاته العاطفية.

موعد عرض مسلسل عمر افندي

يذاع مسلسل عمر افندي يوميا من الأحد للخميس، وتعرض الحلقات الجديدة اليوم الأحد على شاشة قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف، ويتم إعادة المسلسل الساعة 1:15 صباحًا، بينما يعرض في تمام الساعة 11:15 صباحًا على قناة ON Drama

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل عمر افندي

شهدت الحلقة 5 عودة أحمد حاتم مرة أخرى إلى زوجته وابنته في الزمن الحالي، مع محاولة إقناعها أن سرداب منزل والده يعيده إلى زمن الأربعينيات، ولكن زوجته لا تصدقه، وتقوم بإبلاغ والدها، والذي يساعدها في النهاية في أخذ أحمد حاتم إلى الطبيب النفسي، وحجزه في مركز للعلاج والتأهيل النفسي بسبب عدم تصديقهم لروايته عن السرداب، معرفة زينات (آية سماحة) أن عمر أفندي (أحمد حاتم)، هو من قام بتهديد الخواجة حتى لا يضايقها، وتحاول البحث عنه ولكن لا تجده، لذلك تقوم بالكتابة على الشجرة كما علمها، وترسل له رسائل من خلالها، ولكنه غير موجود، إلى جانب محاولة صديقه سلطان إخراجه من المصحة.