بعد تصدره الترند.. تعرف على موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل عمر أفندي بطولة أحمد حاتم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم المسلسل عمر افندي للفنان أحمد حاتم تريند محرك البحث جوجل، بعد عرض الحلقة 7،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير مواعيد عرضه وتفاصيله الكاملة.

موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل عمر افندي

يذاع مسلسل عمر افندي يوميًا من الأحد للخميس، وتعرض الحلقة الثامنة اليوم الأحد على شاشة قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف، ويتم إعادة المسلسل الساعة 1:15 صباحًا، بينما يعرض في تمام الساعة 11:15 صباحًا على قناة ON Drama.

أبطال مسلسل عمر أفندي لاحمد حاتم

ويشارك مسلسل عمر أفندي في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات.

احداث مسلسل عمر افندي لأحمد حاتم



تدور أحداث مسلسل عمر افندي حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.



أحدث أعمال أحمد حاتم الفنية



من جهة أخرى، ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم خلال الفترة المقبلة منهم الملحد الذى تأجل عرضه مؤخرًا، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، ويتناول الفيلم قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.