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محمد عبد العظيم يشارك كواليس عمر أفندي| صور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد العظيم يشارك كواليس عمر أفندي| صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

نشر الفنان محمد عبد العظيم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور من كواليس مشاهده في مسلسل عمر أفندي.

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أحداث مسلسل عمر أفندي
 

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي  في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.


أبطال مسلسل عمر أفندي
 

ويضم مسلسل عمر أفندي  عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

 

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل 
 


يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama  ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.


آخر أعمال محمد عبد العظيم


يذكر أن آخر أعمال محمد عبد العظيم مسلسل أشغال شقة، تدور أحداث مسلسل أشغال شقة حول "حمدي" الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وهو يعمل طبيب شرعي وزوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال والتي تعمل مذيعة، ثم يُرزقان بتوأمين ويبحثان عن ربة منزل لرعاية الطفلين وإدارة شئون المنزل وتدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي مميز، وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي

 

أبطال وصناع  مسلسل أشغال شقة


شارك في بطولة مسلسل أشغال شقة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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