نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصطفى أبو سريع يرد على سؤال "هل انت مظلوم فنيا؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان مصطفى أبو سريع على سؤال "هل تشعر أنك مظلوم فنيًا؟"، قائلًا: " ليست المسألة أنني مظلوم فنيًا، بل أنني أبحث عن مشروع فني متكامل يليق بقدراتي وبحب الجمهور لي، مضيفًا: "أريد دورًا حقيقيًا، ليس مجرد بطولة شكلية".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني": "كثيرًا من العروض التي تُعرض عليّ تفتقر للسيناريو القوي والدعم الإنتاجي اللازم ولا تحترم الجمهور، وتجعلني مجرد بطل شكلي، وأنا أقدر حب واحترام الجمهور لي ولا أرغب في تقديم ذلك، وأطمح للعمل مع مخرج وشركة إنتاج كبيرين.

أبطال مسلسل عمر أفندي

الجدير بالذكر أنه يعرض للفنان مصطفي أبو سريع حاليًا مسلسل عمر أفندي، بطولة الفنان أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، ميران عبد الوارث، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

ويتكون مسلسل "عمر أفندي" من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول حول رجل ثلاثيني أحمد حاتم، يعثر على سرداب سري يعود به إلى العام 1943 ويكشف له ماض يجهله، ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية في الأربعينات، رغم أنه متزوج ولديه بنت في الحاضر.

مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي

ويعرض عمر أفندي على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.