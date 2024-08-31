أحمد جودة - القاهرة - "قمر وحلوة وطيبة".. ريهام سعيد توجه رسالة لرانيا يوسف بعد كليبها الأخير

تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريند في الأيام القليلة الماضية بعد خوضها تجربة الغناء لأول مرة من خلال فيديو كليب بعنوان "ليك" والذي قامت بطرحه عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحرصت الإعلامية ريهام سعيد على توجيه رسالة للفنانة رانيا يوسف بعد كليبها الأخير، ويتسعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



رسالة ريهام سعيد للفنانة رانيا يوسف

وجهت الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد رسالة حب ودعم للفنانة رانيا يوسف، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث وضعت ريهام سعيد صورة رانيا يوسف بخاصية "الاستوري" وعلقت قائلةً:

" قمر وحلوة وطيبة إمبسطي".

رسالة الإعلامية ريهام سعيد للفنانة رانيا يوسف

صناع أغنية ليك

أغنية ليك من كلمات سمير طارق، ألحان محمد مصطفى، توزيع تيام طارق، إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.

البوستر الرسمي لأغنية ليك للفنانة رانيا يوسف



ريهام سعيد تتصدر التريند بعد حلقتها في بودكاست قهوة بلبن

حلت الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد ضيفة بودكاست "قهوة بلبن" والذي تقوم بتقديمه جيلان علاء وهو برنامج لايت من إنتاج العدل جروب ديجتال، وتصدرت حلقتها التريند عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي.

أحدث برامج الإعلامية ريهام سعيد

تستكمل الاعلامية الكبيرة ريهام سعيد مشوارها الإعلامي حاليًا من خلال برنامج "هى وصبايا" والذي يتم عرضه على شاشة قناة هى، على أن يأتي البرنامج في السبت والأحد والإثنين من كل إسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتحرص الإعلامية ريهام سعيد على تناول كافة الموضوعات التي تخص المجتمع والناس، كما تعتمد إستضافة المواهب المصرية وإبرازها للمجتمع المصري.