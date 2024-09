عمرو الفقي: 'الشراكة بين فودافون مصر وWATCH IT ساعدتنا في الوصول لأكبر عدد من الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تجديد الشراكة الاستراتيجية بين فودافون مصر ومنصة واتش ات يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرفان خلال الفترة الماضية.

وأضاف " الفقي" إن الشراكة بين منصة واتش ات الرقمية وفودافون مصر هي شراكة ناجحة ومثمرة، وساهمت بشكل كبير في زيادة عدد مستخدمي ومشتركي المنصة من خلال العروض والخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أن منصة واتش ات تعتبر من أهم مشاريع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تحقق تصاعدا كبيرا منذ انطلاقها.

وتابع: أن نجاح منصة واتش ات يعود إلى المحتوى التي تقدمه المنصة من خلال أعمال درامية ذات الـ١٠ والـ٨ حلقات التي تختلف كليا عن الأعمال الدرامية التي تقدم من خلال قنوات الشركة التليفزيونية؛ لذلك تتمتع المنصة بدعم كبير من الشركة المتحدة.

وأفاد عمرو الفقي أن الشراكة بين فودافون مصر ومنصة واتش ات أدت إلى زيادة عدد مشتركين المنصة بنسبة ٤٠٪ عن العام الماضي، ويعتبر التجديد تجربة ناجحة لصالح الطرفين من خلال العروض التي تقدمها فودافون للمواطنين للاشتراك في المنصة، وكذلك زيادة عدد مستخدمي الشبكة أيضا.

ومن جانبها أكدت نشوى جاد على أهمية الشراكة بين فودافون مصر ومنصة واتش إت، قائلة: إن العروض التي تقدمها شركة فودافون لمستخدميها تساهم في زيادة عدد مشتركين المنصة لكل المواطنين بجميع محافظات جمهورية مصر العربية وهذا الأمر مهم في أن تصل جميع أعمال المنصة الأصلية وكذلك أعمال المكتبة الخاصة بالمنصة من الأعمال الأخرى لكافة الجمهور المصري.

وحضر المؤتمر كل من عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمنصة WATCH IT، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر وكريم عيد رئيس القطاع التجاري بشركة ڤودافون مصر.

ومن المقرر أن يثمر هذا التعاون على وصل المنصة إلى أكبر قدر ممكن من مستخدمي نظام فليكس، الذين يمثلون القاعدة العريضة من عملاء فودافون مصر، التي تحتل الحصة السوقية الأكبر من سوق المحمول المصرية بنسبة 40% من إجمالي مستخدمي المحمول في مصر.

هذا وقد أسست الشركة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.





وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصًا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شانه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الالتزام بالحفاظ على الاصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" في العالم.