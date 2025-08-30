نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل يزين دراما "أيام 3" بصوته وألحانه ويكشف عن جديده عبر فيسبوك في المقال التالي

أعلن الفنان والمطرب والملحن هيثم نبيل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أحدث أعماله الفنية التي يشارك بها في الدراما العربية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال مسلسل "أيام" الموسم الثالث، المقرر عرضه ابتداءً من ٤ سبتمبر على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد.

وكشف هيثم نبيل أن مشاركته هذه المرة ستكون مزدوجة، حيث يطل على الجمهور من خلال أغنيتين بصوته وألحانه، هما:أغنية "خلصت كده" من كلمات سارة سعيد وتوزيع محمد نزيه،أغنية "الأصيل" من كلمات كريم سامي وتوزيع محمد نزيه.

ويأتي هذا التعاون في إطار العمل الضخم الذي تنتجه شركة صادق الصباح ويخرجه المخرج محمد أسامة، ليضيف لمسة موسيقية خاصة على أحداث المسلسل الذي ينتظره الجمهور بشغف كبير بعد نجاح موسميه الأول والثاني.

وأكد هيثم نبيل أن الغناء والتلحين للدراما يمثلان له مساحة إبداعية مختلفة، مشيرًا إلى أن الموسيقى التصويرية والأغاني داخل العمل الدرامي تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز المشاهد الدرامية وإيصال المشاعر للجمهور، وهو ما يحرص دائمًا على تقديمه في مشاريعه الفنية.

وتفاعل متابعو الفنان هيثم نبيل مع إعلانه الجديد بكثير من الحماس، معتبرين أن حضوره الصوتي واللحني في مسلسل بحجم "أيام" يعد إضافة كبيرة، خصوصًا مع خبرته في صياغة الأغاني التي تعيش مع الجمهور وتبقى في الذاكرة.

ويواصل هيثم نبيل من خلال هذه المشاركة مسيرته الناجحة في ربط اسمه بالأعمال الفنية القوية، مؤكدًا مكانته كفنان شامل يجمع بين الغناء والتلحين باحترافية عالية، الأمر الذي يجعله واحدًا من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية والدرامية في الوقت الحالي.