نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الأولى من "هند".. رابع حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يتصدر تريند تويتر X في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع "تويتر X"، تفاعلًا واسعًا مع الحلقة الأولى من حكاية "هند"، وهي رابع الحكايات التي يتضمنها مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، حيث تصدر العمل قائمة الترند في مصر منذ الساعات الأولى من عرضه.

وجاءت ردود الأفعال متباينة بين إشادة الجمهور بالحبكة الجديدة التي تقدمها الحكاية، وحرص صناعه على التنوع في الموضوعات والطرح، وبين حالة من الفضول والترقب لمعرفة مسار الأحداث في الحلقات المقبلة.

حكاية "هند"

حكاية "هند" تعد محطة جديدة ضمن 7 حكايات يقدمها المسلسل، وتكشف عن جانب آخر من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية وقضايا المرأة، التي تطرحها الدراما في إطار من الإثارة والتشويق.

كما أعرب عدد من المتابعين عن إعجابهم بالتصاعد الدرامي منذ الحلقة الأولى، معتبرين أن المسلسل يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أبرز الأعمال التي أثارت اهتمام الجمهور في موسم العرض الحالي.

وبهذا، يواصل "ما تراه ليس كما يبدو" تعزيز حضوره القوي على الساحة الفنية والإعلامية، سواء من خلال نسب المشاهدة المرتفعة أو التفاعل الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا نجاح فكرة تقديم الحكايات المتنوعة داخل عمل واحد، وجاذبيتها لقطاع واسع من المشاهدين.

أبطال حكاية “هند”

الجدير بالذكر إن حكاية "هند" من بطولة ليلى زاهر، حازم إيهاب، ويشاركهما الفنانة القديرة حنان سليمان، والنجوم الشباب هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، وعزوز عادل، والحكاية من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.