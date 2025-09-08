وزير المالية: بدأت حياتي كلاعب كرة قدم وأشجع النادي الأهلي.. مؤكدًا على أهمية الرياضة وممارستها بشكل عام

القاهرة - محمد ابراهيم - قال وزير مالية مصر د. أحمد كجوك خلال لقاءه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي إنه يحب كرة القدم بشكل خاص والرياضة بشكل عام، ولعب في العديد من الأندية داخل مصر وخارجها.

واضاف قائلًا: “ كنت ألعب داخل مصر في نادي هليوبوليس ثم انتقلت إلى نادي آخر ونادي أكبر، وعندما دخلت الجامعة، كنت في مجال إدارة أعمال، ثم درست مادة في الاقتصاد وانجذبت لهذه المادة.. وهناك مادة أخرى، وهنا أخذت قرارًا بالاتجاه إلى مجال الاقتصاد".

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على قناة الحياة: "لأني كنت عاشقًا للرياضة ولكرة القدم في جميع مراحل حياتي، بدأت حياتي في ممارسة كرة القدم في مركز المهاجم، وتراجعت حتى أصبحت لاعب منتصف الملعب".

وتابع: "وأحب الرياضة بشكل عام وأنا أهلاوي وأشجع النادي الأهلي"، مشيرً بإعجابه بعدد من لاعبي كرة القدم بالنادي الأهلي ومنهم زيزو وبن شرقي.

وأيضًا إعجابي الخاص باللاعب المالي بالنادي الأهلي "ديانج" وأيضًا علي معلول وهو أسطورة خلقًا ولعبًا وانتماءً. وأفشة وأيضًا لاعب بيراميدز إبراهيم عادل.

واردف: "وذهبت إلى كأس العالم للأندية وشاهدت عددًا من المباريات، وانصح الناس دائمًا بممارسة الرياضة لأنها مهمة جدًا في حياتنا وصحة وتركيزنا."

وتناولت الحلقة أيضا والتي جاءت في شكل حوار خاص جدًا، حيث أجاب وزير المالية عن أسئلة الناس وكشف الوجه الإنساني لرجل السياسة والاقتصاد.

كما تحدث عن ملف الضرائب ولماذا ينظر البعض إليها كـ "بعبع" وأمنيته وإصراره على أن تتغير تلك النظرة، وأيضًا المحاولات الحثيثة التي تبذل من أجل استقرار الأسعار.

كما تحدث عن ملف التصدير والتضخم والجهود التي تبذل في هذا الإطار، بالإضافة عن حياته الخاصة وأسرته وعائلته ومدى تأثير المنصب على حياته الخاصة.