نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يُعلنان انطلاق المرحلة السادسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تدشين فعاليات المرحلة السادسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، التابع للبيت الفني للمسرح، برئاسة هشام عطوة، بقطاع المسرح، برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، وبأشراف المخرج محمد الشرقاوي، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي استضافتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

تصريحات الدكتور أحمد فؤاد هنو

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "في حياة الأمم دائمًا ما يسطع نور رموز مضيئة من الأدباء والفنانين، من الشعراء والتشكيليين، أولئك الذين خرجوا من رحم هذه الأرض الطيبة، وحملوا مشاعل التنوير، وكانت لحظة فارقة في حياتهم حين أُهدي إليهم كتاب، أو ديوان شعر، أو حين وجدوا من يأخذ بأيديهم داخل قصر ثقافة، أو على مسرح القرية، أو في ساحة مدرسة وجامعة، ليصيروا فيما بعد نجوم مصر وقادة فكرها وريادتها العربية".

وأضاف وزير الثقافة: "ومنذ أكثر من عام، حين شرفت بتحمل مسؤولية وزارة الثقافة، جُلت في ربوع هذا الوطن، من القرى والنجوع إلى الضواحي والمدن، فاكتشفت الكنز الحقيقي لمصر: شبابًا وأطفالًا، فنانين بالفطرة، متعطشين للفن والثقافة والإبداع، في أبو سمبل والقرنة، في أخميم وأسيوط، في نخيل بئر العبد والطور، في الفيوم والإسماعيلية، وغيرها، وجدت آلاف المواهب التي تحتاج فحسب إلى من ينير لها الطريق ويفتح أمامها الأبواب، حاملًا النور في مواجهة الأفكار الظلامية، ليمنح أبناءنا فرصة الحلم وصناعة مستقبل أجمل".

وتابع قائلًا: "ومن هذا الإيمان العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان، نُعلن اليوم انطلاق المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة وليس المسرح فحسب، ليكون أشبه بوزارة ثقافة متنقلة في قلب مصر، كوزارة متكاملة تصل إلى الناس في قراهم ونجوعهم، وتفتح لهم أبواب المعرفة والفن والإبداع، كما تفتح أبواب مؤسساتها وقصور الثقافة، خاصة تلك التي افتُتحت مؤخرًا في أسوان وسوهاج وسيناء وغيرها من محافظات العمق المصري، وهذا جنبًا إلى جنب مع الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب، وغيرها من الفضاءات التي ستتحول إلى ساحات مفتوحة للثقافة والفنون، بفضل دعم وشراكة الوزارات المعنية ومؤسساتنا الوطنية، والتي نشرف بالتعاون معها لصنع مستقبل أكثر إشراقًا أمام أبنائنا الذين يُمثلون نبض الوطن والرهان الصائب إزاء رفعته وتقدمه".

وأكد وزير الثقافة أنه للمرة الأولى، سيجوب المشروع في مرحلته السادسة نحو عشرين محافظة، وتحظى به 130 قرية في 175 موقعًا، ليستهدف بذلك أكثر من مليون مواطن، ليسوا مجرد متلقين، بل شركاء في التجربة، حيث نسعى من خلال ورش تدريبية متخصصة، يُقدمها نجوم البيت الفني للمسرح، إلى اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم في مختلف مجالات الفنون، وتشمل هذه المرحلة تقديم عروض مسرحية، ومعارض للكتاب والفنون والحرف اليدوية، إلى جانب توزيع عشرة آلاف كتاب مجانًا لأطفال القرى المستهدفة، لتظل الثقافة رفيقًا لهم، ولتبقى الكلمة والفن السلاح الأقوى في مواجهة الجهل والتطرف.

وقال وزير الثقافة: "إن هذه المرحلة الجديدة تحمل رسالة واضحة: أن الفنون ملك لكل مواطن، وأن الثقافة بكل مفرداتها لا تعرف حدود المكان أو الزمان، فهي تصل إلى القرى كما تصل إلى المدن، وإلى المراكز كما تصل إلى العاصمة، لتؤكد أن مصر بهويتها وتاريخها وإبداعها قادرة على أن تفتح نوافذ الأمل والمعرفة والإبداع لكل إنسان على أرضها، فإننا اليوم لا نطلق مجرد مشروع ثقافي، بل نؤكد أن مصر تمضي بثقة في طريق التنوير، تحت رعاية ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع بناء الإنسان المصري في قلب مشروعه الوطني.

وتوجه وزير الثقافة بخالص الشكر والتقدير لكل الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، ولكل من مد يد العون وساهم في أن يواصل "مسرح المواجهة والتجوال" مسيرته، ويصل برسالته النبيلة إلى كل بيت في مصر، مؤكدًا إن دعمهم هو الركيزة التي تجعلنا قادرين على أن نحمل الثقافة والفن إلى أبعد مدى، وأن نثبت معًا أن العمل المشترك هو السبيل لصناعة مستقبل أكثر طموحًا وإنجازًا.

واستطرد وزير الثقافة: "فلننطلق معًا، ولنجعل من كل قرية ونجع ومدينة مسرحًا مفتوحًا للحياة، يضيء القلوب والعقول، ويصنع الأمل لمصر التي نريدها دومًا في الصدارة، مصر الثقافة، مصر الحضارة، مصر التي تهب أبناءها النور قبل أي شيء آخر".

وقبيل الاحتفالية، تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددًا من المعارض المتنوعة، والتي تأتي كنماذج مصغرة لمثيلتها التي من المقرر أن تشملها فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال والتي من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من مليون شخص بمختلف أرجاء قرى ونجوع مصر، حيث تفقد الوزيران معرضًا للكتاب نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور خالد أبو الليل، ويضم المعرض عددًا متنوعًا من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب في شتى مجالات المعرفة، وكذلك معرض الفنون التشكيلية، نظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويضم المعرض عددًا من الأعمال الفنية تمثل عددًا من اتجاهات الفن التشكيلي المتنوعة، ومعرضًا آخر للحرف اليدوية، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، يضم نماذج متنوعة من أعمال الحرف اليدوية والتقليدية، كما أشاد وزير الثقافة بالمستوى التنظيمي والإبداعي لما تضمنته هذه المعارض من إصدارات متنوعة وأعمال فنية وإبداعية جسدت ما تمتلكه مصر من مواهب متفردة نسعى جميعًا لدعمها وصقل قدراتها بما يخدم أهداف الدولة التنويرية.

فعاليات الاحتفالية

كما استهلت فعاليات الاحتفالية التي قدمتها الفنانة الإعلامية لقاء سويدان، بالسلام الوطني، كما اشتملت على: "عرض فيلم وثائقي بعنوان "من قلب مصر" فقرة فنية لفرقة الشرقية الاستعراضية أوبريت "من قلب مصر" من أشعار طارق عمار وإخراج ضياء شفيق.

كما حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريم عدد من الشخصيات البارزة من المنتمين إلى جهات التعاون الشريكة والمؤسسات الداعمة للمشروع، تقديرًا لإسهاماتهم الجادة والهادفة لإنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه على الوجه الأمثل، حيث تضمنت قائمة المكرمين كل من: "الدكتور محمد رفاعى- الدكتورة أمل جمال (مؤسسة مصر الخير)، هند جلال (مؤسسة حياة كريمة)، نجوى صلاح- رضا سفينه- محمد وفيق (وزارة الشباب والرياضة)، الدكتور شريف الرفاعي (وزارة التضامن الاجتماعي)".

تصريحات المخرج خالد جلال

وأكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح:أن مشروع المواجهة والتجوال أصبح مبادرة تنويرية تجوب مصر ونجوعها وتنشر فيها قيم الفن والجمال، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تطلقها وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لتعمل على مواجهة الأفكار الهدامة بسلاح الفكر والإبداع، مؤكدًا أن الفن هو القادر على تفتيح العقول واستمالة القلوب وتعميق مفاهيم الوطنية والانتماء.

وأضاف في كلمته خلال الحفل، "عام تلو الآخر نحصد ثمار الجهد الجهد المبذول في هذا المشروع، الذي قدمت من خلاله العديد من عروض البيت الفني للمسرح التي آمن أبطالها بقيمة هذه الرسالة الثقافية الهامة، وتكبدوا عناء السفر إلى أقاليم مصر المختلفة ليقدموا إلى أهلنا وجبة ثقافية وفنية متميزة".

تصريحات المخرج هشام عطوة

كما أكد المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، أن فعاليات المرحلة السادسة تستمر في الفترة من سبتمبر 2025 حتى يونيو 2026، وتنطلق الفعاليات من محافظة قنا في الفترة من: 12 إلى 20 سبتمبر، ثم محافظة أسيوط من: 21 إلى 26 سبتمبر، يليها محافظة البحر الأحمر من: 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، على أن تتوالى العروض والأنشطة في بقية المحافظات تباعًا.

وأوضح عطوة، أن المرحلة السادسة تتضمن تقديم ثمانية عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح، إلى جانب إقامة معارض للكتاب مع توزيع عشرة آلاف كتاب مجانًا لأطفال القرى المستهدفة من المشروع، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مليون كتاب"، كما ستشهد المرحلة مشاركة فرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات مصر، وتنظيم معارض للحرف اليدوية، وعقد ورش تدريبية لشباب الأقاليم، بالإضافة إلى إقامة معارض للفنون التشكيلية، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة، من بينها: وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، إلى جانب: مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة مصر الخير، التحالف الوطني للعمل التنموي، مؤسسة "أنا مصري".

وقال المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على المشروع: "إن من أولى أولويات الدولة المصرية في مرحلة إعادة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة كان تحقيق العدالة بكافة أوجهها بين كافة فئات الشعب المصري مع إيلاء أهمية قصوى للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ومن هنا كانت انطلاقة مشروع المواجهة التجوال على مدار خمس سنوات مضت لتحقيق العدالة الثقافية وتقديم خدمة ثقافية وفنية متميزة لكل المصريين من أقصى شمال مصر إلى أقصى جنوبها ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومع انطلاق المرحلة السادسة من المشروع كان لزامًا علينا أن نحاول على الفراغ الذي تكون على مدار عقود من غياب الخدمات الثقافية المتكاملة وعدم وصولها إلى مستحقيها من أبناء الشعب المصري، لذلك تأتي المرحلة السادسة في ثوب مختلف وجديد، فهي لا تقتصر كسابقاتها على تقديم العروض المسرحية ذات القيمة الفنية العالية والبعد الوطني والاجتماعي الواضح فحسب، وإنما تشمل فعالياتها معارض فنية للفنون التشكيلية ومعارض الكتاب وورش تدريبية إلى جانب العروض الفنية التي تتنوع بين المسرح والفنون التراثية والشعبية، فإن المرحلة السادسة من مشروع المواجهة والتجوال هي محاولة جادة وفعالة لرأب الصدع وملء الفراغ الثقافي داخل العمق المصري".

والجدير بالذكر أن مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" انطلق في 2018 كجزء من استراتيجية الدولة لدعم العدالة الثقافية، وتوسيع قاعدة التلقي المسرحي، ويُشرف عليه البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بتنظيم من وزارة الثقافة المصرية، وقد حقق المشروع منذ انطلاقه مئات الليالي المسرحية والفنية المتنوعة في عشرات القرى والمدن بجميع أنحاء الجمهورية، ووصل إلى فئات مجتمعية لم تكن ضمن الخريطة الثقافية سابقًا.