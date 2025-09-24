نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الحجار يتألق الليلة في ساقية الصاوي بأمسية فنية تجمع الكلاسيكيات والتترات الخالدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء حفل غنائي مميز مساء اليوم الأربعاء على مسرح ساقية الصاوي، حيث يلتقي بجمهوره من مختلف الأجيال ليقدم لهم رحلة موسيقية متكاملة تجمع بين أعماله القديمة والحديثة، إلى جانب تترات المسلسلات التي ارتبطت بصوته وأصبحت جزءًا من وجدان المشاهدين.

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققه الحجار خلال مشاركته في الدورة الـ33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذي أشعل فيه المسرح بباقة من روائعه مثل "مسألة مبدأ"، "بوابة الحلواني"، "عارفة" و"الزين والزينة".

ولم يقتصر إبداعه وقتها على الأغاني الدرامية والعاطفية، بل قدّم ميدلي وطني مهيب تضمن أجمل أغاني انتصارات أكتوبر مثل "خلي السلاح صاحي"، "الله أكبر"، "حلوة بلادي"، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل بحماسة رافعين الأعلام المصرية وسط أجواء احتفالية.

كما حرص الحجار في حفله الأخير على استعادة نجاحاته المرتبطة بالدراما الصعيدية، مقدماً أعمالاً خالدة مثل "ذئاب الجبل"، "في قلب الليل"، "العروسة"، إلى جانب أغنيات رومانسية مثل "على قد ما حبينا" و"في هوى الليل" التي لاقت صدى واسعًا بين الحاضرين.