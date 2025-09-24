نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تووليت يفتتح خريف أبوظبي بحفل غنائي ضخم 3 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المطرب المقنّع تووليت للقاء جمهوره في الإمارات، من خلال حفل فني استثنائي يقام يوم الخميس 3 أكتوبر المقبل في أبوظبي، حيث يقدّم مجموعة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أعمال من ألبومه الأخير "نارين".

الألبوم الذي طرحه الشهر الماضي ضم 9 أغانٍ متنوّعة، أبرزها: "حسيني"، "غريب حالي"، "عيون الناس"، "ضروري"، و"نارين"، وقد لاقى صدى واسعًا بين محبيه.

وكان تووليت قد خطف الأنظار في حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة، عندما أشعل المسرح بأغنيته "لعبالي في دماغي"، ووجه رسالة مؤثرة لعائلته وجمهوره قائلاً: "كنت بلعب الموسيقى لوحدي في أوضتي، والنهاردة واقف قدام جمهور عظيم زيكم.. شكراً جمهور العلمين".

كما أثار جدلاً واسعًا مؤخرًا بعد نشره صورة على إنستجرام مع النجمة إليسا مرفقة بقلب أحمر، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى تعاون فني مرتقب بينهما.

ليؤكد تووليت من جديد أنه يواصل رحلته الفنية بخطوات واثقة، محققًا مكانة مميزة بفضل أسلوبه المختلف وصوته الذي استطاع أن يكوّن له قاعدة جماهيرية خاصة.