هل يقلب الموازين السياسية؟.. The Diplomat يعود بموسم ثالث مثير للجدل على نتفليكس

تواصل منصة نتفليكس إثارة الجدل بين عشاق الدراما السياسية، بعدما أعلنت عن موعد عرض الموسم الثالث من السلسلة الشهيرة The Diplomat، والذي ينطلق رسميًا في 16 أكتوبر المقبل، ليأخذ جمهوره في رحلة جديدة داخل دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تختلط المؤامرات بالخيانات وتتصاعد الصراعات على أعلى المستويات.

كابوس جديد للسفيرة كيت وايلر

تدور أحداث الموسم المرتقب حول السفيرة الأمريكية كيت وايلر (كيري راسل)، التي تجد نفسها في مواجهة كابوس سياسي وأمني خطير، بعد أن تتهم نائبة الرئيس جريس بن (أليسون جاني) بالضلوع في مؤامرة إرهابية كبرى، قبل أن تكشف الأخيرة عن طموحها العلني لتولي منصب نائب الرئيس.

ومع وفاة الرئيس المفاجئة، ينقلب المشهد رأسًا على عقب، حيث يدخل زوج كيت، الدبلوماسي هال وايلر (روفوس سويل)، دائرة الاتهام، بعد الاشتباه في أنه تسبب في مقتله عن طريق الخطأ لتجد كيت نفسها مضطرة إلى تولي دور سياسي لم تكن يومًا راغبة فيه، وسط حرية غير متوقعة وضغوط متزايدة.

علاقات متشابكة وصراعات شخصية

الموسم الثالث لا يكتفي بالإثارة السياسية، بل يذهب أبعد من ذلك ليكشف عن شبكة معقدة من العلاقات الشخصية، أبرزها الصداقة المتنامية مع وزير الخارجية أوستن دينيسون (ديفيد جياسي)، في مقابل علاقة متوترة مع السيد الأول تود بن (برادلي ويتفورد)، لتصبح حياة كيت الخاصة جزءًا من الصراع السياسي الكبير.

تصوير ضخم بين لندن وباريس

تم تصوير حلقات الموسم الجديد بين كوتسوولدز ولندن في المملكة المتحدة، بما في ذلك المنطقة التاريخية المحيطة بالكلية البحرية الملكية القديمة، إضافة إلى مشاهد خاصة في باريس، وهو ما أضفى على العمل طابعًا بصريًا مميزًا يوازي ثقل الأحداث.

نجوم العمل وصناعة النجاح

يشارك في بطولة The Diplomat الممثل روفوس سويل أمام النجمة كيري راسل، التي حققت نجاحًا واسعًا في مسلسلي The Americans وFelicity. ويأتي العمل بتوقيع الكاتبة والمنتجة الشهيرة ديبورا كان، صاحبة البصمة المميزة في أعمال سياسية ضخمة مثل The West Wing وHomeland.