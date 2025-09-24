نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. وزارة الثقافة تطلق مشروع "صُنّاع المهارة" على مسرح السامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء، مشروع "صُنّاع المهارة"، وذلك خلال احتفالية تقام على مسرح السامر بالقاهرة.

مشروع "صُنّاع المهارة"

ويستهدف مشروع "صُنّاع المهارة" تعظيم الاستفادة من القصور والمكتبات والمواقع الثقافية باعتبارها منصات للإنتاج المعرفي والمجتمعي والاقتصادي، من خلال تقديم ورش تدريبية ودورات معتمدة في مجالات متنوعة تشمل: الحرف والفنون، المهارات الرقمية، والتنمية المجتمعية.

ويقوم المشروع على إتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات والمهارات لتقديم ورش داخل المواقع الثقافية، على أن يحصل المتدربون على شهادات موثقة، بما يسهم في نقل الخبرات والمعارف لأوسع شريحة من الجمهور، ويعزز من مفهوم المشاركة المجتمعية، ويجعل الثقافة أداة مباشرة للتنمية

برنامج حفل التدشين للمشروع

ويتضمن برنامج حفل التدشين الإعلان عن تفاصيل وآليات المشروع، يعقبه تقديم أوبريت فني تشارك فيه فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، إلى جانب عروض لفرقتي أوبرا عربي للأطفال والكبار.

