نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. تووليت يحيي حفلًا غنائيًا في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب تووليت لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبرالشهر المقبل، في أبو ظبي بالإمارات، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال تووليت



الشهر الماضي، ألبوم بعنوان "نارين"، وضم 9 أغاني، ومنها "حسيني"، و"غريب حالي"، و"عيون الناس"، و"ضروري"، "نارين، وشارك في ختام مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة مع فريق كايروكي.

واختتم تووليت حفل ختام مهرجان العلمين بدورته الثالثة، بأغنية لعبالي في دماغي، ووجه الشكر لعائلته وحبيبته وكل فرقته، قائلًا: "كنت بلعب في أوضتي لوحدي الموسيقى ودلوقتى قدام جمهور كبير، شكرًا جمهور العلمين".