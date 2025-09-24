نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للإعلام" تنظّم حفل استقبال بمناسبة عودة صدور كتاب ماسبيرو بعد توقف 14 عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم مجلة الإذاعة والتليفزيون، بالتعاون مع القناة الثقافية، وإذاعة البرنامج الثقافي، ومركز ماسبيرو للدراسات، اليوم، حفل استقبال بمناسبة عودة كتاب ماسبيرو للصدور بعد توقف دام 14 عامًا.

يأتي ذلك بحضور عائلة الكاتب الكبير رجاء النقاش، يتم الاحتفاء بصدور كتابه “إسلام بلا أحزاب”، والذي يُنشر لأول مرة، وهو الكتاب رقم 90 في سلسلة كتاب ماسبيرو.

تأتي العودة بكتاب "النقاش" استجابةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعزيز الوسطية وتجديد الخطاب الديني.

يتضمن الكتاب نقدًا جذريًا لأطروحات التطرّف الديني، وترسيخ قيم العلم والاعتدال.

يذكر أن أول كتاب في هذه السلسلة قد صدر عام 1972 للشاعر فاروق شوشة، بعنوان “لغتنا الجميلة”، وصدر الكتاب الأخير في يناير عام 2011 بعنوان “رياض السنباطي”.

وقد شهدت السلسلة صدور مؤلفات لكبار الكتاب، من بينهم صلاح عبدالصبور، وحسين فوزي، وجمال الغيطاني، ومحمود عوض، ومحسن محمد، وسامح كريم، وسكينة فؤاد.

وفي عام 1976 نشرت السلسلة كتاب “عودة الروح” للكاتب الكبير توفيق الحكيم.

وكانت رواية “المرايا” للأديب العالمي نجيب محفوظ قد نشرتها مجلة الإذاعة والتليفزيون في حلقات، قبل أن تصدر في كتاب.