نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عادت لتمتعنا بصوتها".. لميس الحديدي توجه رسالة لأنغام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب حفل المطربة أنغام، الأخير الذي اقيم أمس بلندن، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ونجاحًا هائلًا، حرصت الإعلامية لميس الحديدي على توجيه رسالة خاصة.

منشور لميس الحديدي



كتبت لميس عبر حسابها على منصة «x»: "وعادت أنغام لتمتعنا بصوتها، تذيبنا بإحساسها وتبهرنا بطلتها.. عادت في أبهى صورها بعد وعكتها.. وكان مسرح البرت هول بلندن مكتملًا بمحبيها.. ربما مازالت تتوجع قليلًا فهي ما كادت تشفى من وعكة صحية كبيرة، لكن شفاءها في غنائها.. في جمهورها وسلامتها في صوت تصفيقهم.. حمد الله على السلامة يا أم عمر يا حلوة، امتعتينا كالعادة".



آخر أعمال أنغام

مؤخرًا، أطلقت أنغام أغنيتها الجديدة “سيبتلي قلبي” التي حققت صدى واسعًا وتصدرت محركات البحث على يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.