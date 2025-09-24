نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي: أصعب ضربة لما تجيلك من القريب.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الإعلامي عمرو الليثي جمهوره مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا، تحدث فيه عن تجربة إنسانية صعبة مرّ بها، مؤكدًا أن أقسى الضربات في الحياة تأتي أحيانًا من أقرب الناس.

تصريحات عمرو الليثي

وقال الليثي: “إن في ناس في حياتنا.. استحالة نتخيل أو نتوقع أننا نزعل منهم، وإن الوجع وقتها مش وجع عادي ده بيهز القلب والروح، خيانة صامتة من قلب كنت فاكره أمان”.

وأضاف: “الوجع وقتها مش من الموقف نفسه، إنما أنك تكتشف أن أقرب الناس ليك هو السبب، وأنا كنت أخشى الغريب وأحصن نفسي منه، لكن ماكنتش أتوقع أن الطعنة ممكن تيجي من القريب”.

وتابع حديثه قائلًا: “ووقتها علمت أن المشكلة ليست في الزعل، ولكن في حجم المكان والمكانة اللي أعطيتهم لناس ما يستاهلوش، واتعلمت من وقتها أن البقاء مش بالكثرة، البقاء للناس اللي وجودهم في حياتنا دواء وليس داء”.

واختتم الليثي رسالته قائلًا: “اتعلمت أني أوزن الناس بميزان المواقف.. مش بكثرة الكلام ولا بطول السنين”.