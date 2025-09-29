نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهرة مع الكينج.. محمد منير في ضيافة لميس الحديدي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الإعلامية لميس الحديدي للظهور بحلقة استثنائية من برنامجها الجديد "الصورة"، حيث تستضيف الفنان الكبير محمد منير في حوار خاص يكشف الكثير من أسراره الفنية والإنسانية، ويأخذ الجمهور في رحلة داخل عالم الكينج الذي ما دام ارتبط اسمه بالموسيقى المميزة والإبداع المتجدد.

محمد منير في ضيافة لميس الحديدي غدًا

وأعلنت الحديدي عن هذه الاستضافة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قائلة: "غدًا حلقة في عالم محمد منير الكينج.. وأنا في حوار خاص معه في التاسعة والنصف مساءً".

لميس الحديدي توجه رسالة لـ لاعبي الأهلي

وفي سياق آخر، حرصت لميس الحديدي على توجيه رسالة قوية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل ساعات قليلة من مباراة القمة المرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، مؤكدة على أهمية اللقاء بالنسبة للجماهير الحمراء.

وكتبت الحديدي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا): "النهارده آخر فرصة للاعبي الأهلي للبقاء ومصالحة الجماهير.. مش حندلع حد، ورونا بقى الرجولة.. الأهلي والزمالك"، في دعوة صريحة للاعبين بضرورة تقديم أداء يليق باسم النادي وإرضاء الجماهير العريضة.

اخر اعمال محمد منير

وكان اخر اعمال محمد منير هو اغنيه "بين البينين"، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ضمن أغاني ألبوم «أنا الذي»، والذي شهد تعاونه مع عدد كبير من صناع الموسيقي، الاغنيه من كلمات منة القيعي، والحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وايضا طرح مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم "ضي"، التي لاقت تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا، حيث شاركتها النجمة شريهان عبر إنستغرام، كما أعاد نشرها الفنان ويجز، وهو ما عزز من حضور منير الفني الدائم رغم الظروف الصحية.