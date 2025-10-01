محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بـ «سهران على النيل»

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان «سهران على النيل» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، حيث لاقت الأغنية فور صدورها تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، ومن المتوقع أن تحقق انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

أحدث اعمال محمد رمضان

أغنية «سهران على النيل» كتب كلماتها الشاعر الغنائي أحمد الديزي، ولحنها كل من ديزيل وعشري، وجاءت لتضيف طابعًا مميزًا يمزج بين الإيقاع العصري والأجواء الاحتفالية.

كلمات «سهران على النيل»

وجاءت كلمات الاغنيه: «سهران ع النيل شايف قمرين بالليل، على صوتي ترقص وتميل، في عيونها هقول مواويل، ويلي ويلي ويلي أنا بدوب، من عيونه السودة أنا بدوب، حبيبي زي حلم جميل أنا عايشه، منه متمناش أفوق، ويلي ويلي ويلي أنا بدوب، من عيونه السود أنا بدوب، حبيبي زي حلم جميل أنا عايشه، منه متمناش أفوق».

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر اعمال محمد رمضان، أغنية «صحابي عزمون» بالتعاون مع كلمات وألحان إسلام كان، وتوزيع ديزيل.

وايضا طرح أغنية «قلبي طاير» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ذلك بالتعاون مع المطرب العراقي أحمد ستار، وجمعت أغنية بين اللهجة المصرية والعراقية، الاغنيه من تأليف محمد رمضان وألحان سلين سلامة، أما الكلمات العراقية من تأليف حيدر الأسير وألحان أحمد ستار.

كما طرح اغنيه “جدة غير”، والتي شارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة، كما أطلق أغنية "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.