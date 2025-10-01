نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 سنة حب.. خالد سليم يحتفل بذكريات زواجه بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان خالد سليم بالاحتفال بذكرى زواجه الـ14، من خلال صور وذكريات بينهم معبرًا عن امتنانه لوجودها الدائم بجانبه ودورها الكبير في حياته الأسرية.



خالد سليم يحتفل بذكري زواجه



وشارك خالد سليم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا رومانسية جمعته بزوجته من رحلاتهما ومناسباتهما الخاصة.

خالد سليم يوجه رسالة حب لزوجته

وكتب سليم رسالة مليئة بالحب والمشاعر لزوجته، قال فيها: «كل سنة واحنا دايمًا سوا وفي ضهر بعض، وربنا يخليكي ليا أنا والبنات، خديجة وكنزي، ويحميكي يا قلبي ويديم علينا المحبة والستر والصحة.. بحبك».

اخر اعمال خالد سليم

أما على الصعيد الفني، فكان آخر ظهور لخالد سليم في الدراما من خلال مسلسل «وتقابل حبيب» في رمضان 2025.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب

دارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب في إطار درامي تشويقي اجتماعي حول الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية، حيث تظهر ياسمين عبد العزيز في دور «ليل» التي تكتشف خيانة زوجها «يوسف أبو العز» الذي يؤديها الفنان خالد سليم، لتبدأ بعدها الصراعات والخلافات بينها وبين أسرة زوجها.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

وضم مسلسل وتقابل حبيب عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، وعدد آخر من الفنانين