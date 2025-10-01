النجم أحمد فهمي يغوص في عالم كرة القدم في المُسلسل التشويقي "ابن النادي" حصريًا على "شاهد"

القاهرة - محمد ابراهيم -



في ثاني بطولاته عبر "شاهد" يُطل النجم أحمد فهمي في مُسلسل "إبن النادي" ضمن أعمال شاهد الأصلية، والذي يبدأ عرضه في الثاني من أكتوبر بمُعدل حلقتين أسبوعيا.

عُمر شاب مدلّل لا يعرف أي شعور بالمسؤولية، تنقلب حياته رأسًا على عقب حادثة تقع في النادي بعد وفاة والده، ويقع على عاتقه قيادة نادٍ لكرة القدم مهدد بالانهيار، وبين ضغوط المنافسين، وسخرية الإعلام، وتشكيك الجميع في قدراته، فهل ينجح في تخطي الأزمات أم يخسر كل شيء.​

أحمد فهمي..

أشار النجم أحمد فهمي أن فكرة العمل جاءت من المنتج طارق الجنايني بعد نجاح مُسلسل "سفاح الجيزة"، وأشار إلي أنه قرر منذ فترة أن يخوض تجارب غير كوميدية في الأعمال القصيرة التي يتم تقديمها خارج رمضان، ولكنه بعد أن قرأ المُعالجة وافق على تقديم العمل لأنه يجمع بين أنماط وأفكار مُختلفة بالرغم من أن الإطار العام هو كرة القدم، ولكن هناك الكثير من الأحداث والمُفاجآت والخطوط الدرامية المتنوعة التي جذبته للعمل، وأوضح أحمد فهمي أنه رغم حبه الشديد لكرة القدم ومُتابعته للمباريات بانتظام إلا أنه لم يفكر يومًا في تقديم أي عمل له علاقة بكرة القدم، لأن الأحداث الرياضية موجودة يوميًا على الشاشات والجمهور يُتابع كل تفاصيلها وهو ما يُضيف صعوبات لتنفيذ أي عمل في هذا الاتجاه.

وقال أن مُعالجة هذه الفكرة شجعته على قبول التحدي، وأوضح أحمد فهمي أنه من الطبيعي أن تكون هناك جلسات ومُناقشات مُستفيضه مع الكاتب وطرح أفكار تبادلية للوصول لأفضل رؤية وهذه المُناقشات تُضيف للعمل وتساعد على خروجه في أفضل صورة، وأكد فهمي أن البناء الدرامي لشخصية عُمر كان مُميز جدًا منذ بداية الكتابة، وأشار أحمد فهمي إلي أنه دائما مُنفتح جداُ على التعاون مع مخرجين أو فنانين يعمل معهم لأول مرة، وقال أن العمل مع المخرج كريم سعد مُمتع جدًا وهو يمتلك أدواته بشكل جيد.

الفنان أحمد فهمي

وقال فهمي أن نجاح أعماله على منصة شاهد شجعه على تغيير أفكاره في ضرورة التواجد خلال رمضان بمُسلسلات طويلة، حيث إنه يُمكن أن يُقدم أعمال قصيرة مُركزة في عشر حلقات وفي الوقت ذاته يجد الوقت الكاف لتقديم أعمال للسينما بالتوازي. وأشار أحمد فهمي إلى أنه لا يتحمس كثيرًا لتقديم مواسم جديدة من الأعمال التي قدمها ونجحت، وهو يري أن جزء من النجاح هو المفاجأة في الفكرة وطريقة التقديم ولذا يٌفضل كثيرًا أن يحتفظ بالأعمال الناجحة كما هي بموسم واحد.

حاتم صلاح..

ومن جهة أخرى، عبّر الفنان حاتم صلاح عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مُسلسل "ابن النادي"، وقال أنه يؤدي شخصية كابتن أسامة مدرب فريق "الشعلة"، وهو النادي محور الأحداث حيث يحاول المدرب إنقاذ النادي وإعادته إلى منصة البطولات، وعن تعاونه مع أبطال المُسلسل قال إنها المرة الأولي التي يعمل فيها مع الجميع باستثناء آية سماحة، وأشار إلى أن الجميع كانوا مُتكاتفين لخروج العمل في أفضل صورة، وأثني كثيرًا على طريقة عمل المخرج كريم سعد وقال إنه مُتمكن من أدواته ويُقدم الأجواء الرياضية بصورة احترافية مميزة. وأكد أنه لا يمكن أن يعد بشيء مُحدد في مُسلسل "ابن النادي"، ولكن ما يؤكده أن كل فريق العمل اجتهد بقوة أمام وخلف الكاميرا لتقديم عمل يحترم عقل المُشاهد.

آية سماحة..

ومن جانبها أشارت الفنانة آية سماحة ضاحكة إلي أنها لا تعرف الكثير عن كرة القدم، ولا تُتابع المُباريات، ولكنها أعجبت بالفكرة وطريقة تناول الموضوعات بصورة مُختلفة، وأشارت إلي أنها تؤدي شخصية طبيبة نفسية تُكرس جهودها لتقديم الدعم والعلاج النفسي لفريق كرة قدم، وقالت أنها تعمل مع أحمد فهمي والمخرج كريم سعد لأول مرة بينما قدمت من قبل عمل مُشترك مع حاتم صلاح، واشارت إلي أنها استمتعت جدًا بالأجواء خلال التصوير ونشأت بينهم صداقة جديدة انعكست على العمل، وتمنت آية سماحة أن يُلاقي المُسلسل نجاحًا وقبولًا من الجمهور خلال عرضه.

وقالت أنها سعيدة جدًا بتكرار العمل مع شاهد بعد نجاحات كبيرة، وقالت أنها مُنفتحة على تقديم أنماط الدراما بأشكالها المُختلفة وبعدد الحلقات المتنوعة وقالت أن العمل الجيد يفرض نفسه ويلاقي قبول من المٌشاهدين في أي موسم عرض وهو ما تتمناه في استقبال الجمهور لـ "ابن النادي".

عبد الرحمن ظاظا..

ومن جانبه قال الفنان الشاب عبد الرحمن ظاظا، أنه سعيد جدًا بمُشاركته في "إبن النادي"، وهو يؤدي شخصية "كابوزيا" الذي يتم الاستعانة به للقيام بمهام مُدير الكرة داخل الفريق للسيطرة على اللاعبين، وبسبب تصرفاته الغريبة وخلفيته غير الكروية تقع الكثير من المٌفارقات الكوميدية له ولباقي اللاعبين، وقال أن مساحة الدور تمنحه جوانب متنوعة لإظهار قدر من إمكانياته الفنية، ويتمني أن يكون المُسلسل خطوة هامة في مشواره الفني، وأكد عبد الرحمن أن "إبن النادي" عمل مُختلف وبه أنماط متنوعة وسيلاقي تجاوب كبير من الجمهور مع الأحداث خصوصًا عُشاق كرة القدم.

مُسلسل "ابن النادي" يجمع أحمد فهمي، حاتم صلاح، آية سماحة، وضيف الشرف سيد رجب، بمشاركة محمد لطفي، عبد الرحمن ظاظا، أحمد عبد الحميد وآخرين.. ومن تأليف مٌهاب طارق وإخراج كريم سعد.