وائل جسار يحيي حفلًا استثنائيًا بالأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم اللبناني وائل جسار لإشعال مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحفل غنائي ساهر يوم السبت 18 أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ومن المنتظر أن يقدم جسار خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها جمهوره، إلى جانب عدد من المفاجآت الغنائية الجديدة التي يطرحها لأول مرة على المسرح، في أجواء يتوقع أن تفيض بالرومانسية والطرب الأصيل.

المهرجان يُقام تحت إشراف وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بمشاركة 83 فنانًا من مختلف أنحاء الوطن العربي، وقد اختارت إدارته كوكب الشرق أم كلثوم لتكون شخصية الدورة الحالية بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.

أبرز الحضور

ويشهد حفل الافتتاح الذي يحتضنه مسرح النافورة تكريم 11 شخصية بارزة أثرت الساحة الفنية في مصر والعالم العربي، منهم: اسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب)، اسم الشاعر الهادي آدم (السودان)، المطربة آمال ماهر (مصر)، الملحن خالد عز، المطرب محمد الحلو، إلى جانب أسماء موسيقية وشعرية بارزة من مصر والأردن.

حفل الافتتاح يُخرجُه مهدى السيد، ويصمم ديكوراته وجرافيكاته عبد المنعم المصري، متضمنًا عرض فيلم وثائقي عن مسيرة كوكب الشرق من إخراج سامر ماضي، يليه حفل غنائي ضخم تحييه النجمة آمال ماهر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظي.