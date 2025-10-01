نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل – الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان.. بداية الموسم السابع بموعد عرض رسمي وأحداث مشوّقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع

عاجل – الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان.. بداية الموسم السابع بموعد عرض رسمي وأحداث مشوّقة.. ينتظر الملايين من عشاق المسلسلات التركية التاريخية انطلاق الموسم السابع من مسلسل قيامة عثمان، حيث حددت قناة ATV التركية موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد (الحلقة 195) يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

أما النسخة المدبلجة للعربية فستعرض على قناة دوت الخليج الجزائرية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، فيما ستتوفر الحلقات مترجمة على منصات رقمية مثل قصة عشق ومنصة النور بعد ساعات قليلة من العرض الرسمي.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

قناة ATV التركية (الناقل الرسمي)

القمر: تركسات

التردد: 10796

الاستقطاب: H أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

قناة دوت الخليج الجزائرية (النسخة المدبلجة)

القمر: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: H أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان.. كيف تضبط تردد قناة ATV لمتابعة عثمان بجودة HD؟

يمكنك ضبط قناة ATV عبر الخطوات التالية:

افتح قائمة الريسيفر.

ادخل على الإعدادات ثم قائمة الترددات.

أدخل التردد (10796) – الاستقطاب (H) – معدل الترميز (27500).

ابدأ البحث اليدوي ثم احفظ القناة.

ماذا ينتظر الجمهور في الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان؟

الموسم الجديد يعد بمواجهات نارية وتحولات كبرى:

معارك ملحمية مع المغول والصليبيين.

شخصيات جديدة تدخل المشهد السياسي والعسكري.

تحالفات تغير موازين القوى.

كشف مؤامرات وخفايا سياسية تهدد حكم عثمان.

ومن المتوقع أن تكون الحلقة 195 بداية مثيرة، تمهد لأحداث أكثر تشويقًا بعد نهاية الموسم السادس التي تركت المشاهدين في حالة ترقب وأسئلة مفتوحة.

متابعة مرنة عبر الإنترنت

إلى جانب القنوات الفضائية، يمكن متابعة مسلسل عثمان مترجمًا على منصات مثل قصة عشق والنور، ما يمنح الجمهور العربي فرصة لمشاهدة الحلقات في أي وقت.

خلاصة الخبر:

الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان تُعرض 1 أكتوبر على ATV.

النسخة المدبلجة تُعرض 2 أكتوبر على دوت الخليج الجزائرية.

تردد ATV: 10796 أفقي – 27500.

تردد دوت الخليج الجزائرية: 12645 أفقي – 27500.

الموسم السابع يَعِدُ بأحداث تاريخية وصراعات مصيرية.