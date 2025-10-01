نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195.. أحداث نارية وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إمتى يتذاع مسلسل المؤسس عثمان 7؟.. المواعيد والترددات وأبرز المفاجآت

يستعد الجمهور العربي والتركي لمتابعة الحلقة الأولى من الموسم السابع لمسلسل المؤسس عثمان، أحد أنجح المسلسلات التاريخية التركية التي استطاعت أن تحافظ على مكانتها لسنوات. ويواصل العمل تقديم جرعة مكثفة من الصراعات والمعارك والتحالفات، التي جعلت منه أيقونة للدراما التركية في الوطن العربي.

متى يُعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع؟

كشفت قناة ATV التركية أن الحلقة الأولى من الموسم الجديد ستُعرض يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أنقرة، بينما سيتمكن المشاهدون العرب من متابعة النسخة المدبلجة على قناة دوت الخليج الجزائرية مساء الخميس من كل أسبوع الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل العرض الأسبوعي

القناة التركية الناقلة: ATV

موعد العرض في تركيا: الأربعاء الساعة 8 مساءً

القناة العربية المدبلجة: دوت الخليج الجزائرية

موعد النسخة العربية: الخميس الساعة 10 مساءً

مدة كل حلقة: قرابة ساعتين

العرض أسبوعي: الأربعاء (النسخة التركية) – الخميس (النسخة العربية)

تردد القنوات الناقلة

قناة ATV التركية:

القمر: تركسات

التردد: 10796

الاستقطاب: H أفقي

الترميز: 27500

الجودة: HD

قناة دوت الخليج الجزائرية 2025:

على نايل سات: 12034 – H – 27500 – HD

على عرب سات: 11034 – V – 27500 – HD

أحداث متوقعة في الموسم الجديد

من المنتظر أن يشهد الموسم السابع:

مواجهة محتدمة بين عثمان وقوى المغول والصليبيين.

دخول شخصيات جديدة تُغير موازين القوى.

تحالفات غير متوقعة قد تقلب الأحداث.

كشف مصير بعض الشخصيات التي اختفت في الموسم السابق.

توقعات الجمهور

ينتظر المتابعون المزيد من المفاجآت الدرامية، خاصة فيما يتعلق بخطوات عثمان المقبلة في تأسيس الدولة العثمانية، بجانب صراعات داخلية قد تعصف بقبيلة الكايي.

كيف تشاهد المؤسس عثمان بجودة عالية؟

للحصول على أفضل تجربة مشاهدة:

تابع العرض الأول على قناة ATV التركية.

استمتع بالنسخة المدبلجة عبر قناة دوت الخليج الجزائرية.

كما يُعرض لاحقًا على قنوات مثل اليرموك الأردنية والصعايدة المصرية.