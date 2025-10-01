نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء حكم تبدأ تصوير دورها في “قسمة العدل” بعيدًا عن شخصية الفتاة الطيبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

انطلقت الفنانة دعاء حكم اليوم الأربعاء في تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل “قسمة العدل”، لتنضم رسميًا إلى فريق العمل الذي بدأ التصوير قبل أسبوعين، تمهيدًا لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الشتوي المقبل ضمن الأعمال الأوف سيزون.

وتقدم دعاء في العمل شخصية “هالة”، في مساحة مختلفة عن أدوار الفتاة الطيبة التي ارتبط بها الجمهور في أكثر من عمل مؤخرًا. ويُعيد المسلسل لقاءها مع النجمة إيمان العاصي بعد تعاونهما في مسلسل “جعفر العمدة” مع محمد رمضان في رمضان 2023، حيث قدّمت دعاء شخصية شقيقته بينما جسدت إيمان دور زوجته.

أبطال مسلسل “قسمة العدل”

“قسمة العدل” من إنتاج United Studios – المتحدة استوديوز، تحت إشراف دينا كريم، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، كريم العمري، علاء قوقة، إلى جانب دعاء حكم وآخرين.

أحداث مسلسل “قسمة العدل”

العمل يطرح قضية اجتماعية حساسة تتعلق بالميراث والمساواة بين الجنسين، مسلطًا الضوء على تساؤلات شائكة: ماذا لو حصلت الابنة على نصيب مساوٍ لأشقائها الذكور من تركة والدها؟ وكيف ينعكس ذلك على الأسرة والمجتمع؟ لتفتح الدراما باب نقاش واسع حول العدالة والتمييز وأثرهما على حياة الفتيات بعد فقدان الأب.

آخر أعمال دعاء حكم

يذكر أن دعاء حكم شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “النص” بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد، حيث لاقت إشادة بدورها ضمن العمل.