فيلم “السلم والثعبان.. لعب عيال” يطرح برؤية جديدة في نوفمبر المقبل

كشف صُنّاع فيلم “السلم والثعبان.. لعب عيال” عن انتهاء تصوير آخر مشاهده، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أزاحت الشركة المنتجة الستار عن مجموعة صور جديدة من الكواليس بالتزامن مع اكتمال العمل.

الفيلم يُعد أضخم إنتاج رومانسي في تاريخ السينما المصرية، ويقدمه المخرج طارق العريان في تجربته الإخراجية العاشرة، بعد النجاح الكبير لفيلمه الأخير “ولاد رزق 3: القاضية” الذي تصدّر شباك التذاكر وحقق إيرادات قياسية.

أبطال فيلم "السلم والثعبان"

ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، منهم: عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، آية سليم، مع النجمة الكبيرة سوسن بدر كضيفة شرف. العمل من تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان، وإنتاج طارق العريان وموسى عيسى.

الفنان حاتم صلاح

أسماء جلال وظافر العابدين من كواليس فيلم “السلم والثعبان"

ورغم ارتباطه باسم الفيلم الشهير “السلم والثعبان” (2001)، أوضح المنتج موسى عيسى أن العمل الجديد ليس امتدادًا مباشرًا للجزء الأول، بل هو معالجة مستقلة تمامًا بشخصيات وقصة مختلفة، تحافظ فقط على روح العمل الأصلي.

الفيلم يعكس نبض الجيل الراهن عبر قصة أحمد وملك، حيث يقدّم معالجة معاصرة وجريئة للعلاقات الإنسانية والعاطفية، برؤية شبابية تجعل الجمهور في حالة تفاعل وتوحد مع تفاصيله، بعد رحلة من التحضير والكتابة والتصوير استغرقت نحو ثلاث سنوات لضمان خروج التجربة بأعلى مستوى سينمائي.