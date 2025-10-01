نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الأول لفيلم “المنبر” في مهرجان الإسكندرية 4 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن صُنّاع فيلم “المنبر” عن موعد عرضه الرسمي الأول، والمقرر إقامته يوم 4 أكتوبر المقبل داخل إحدى دور العرض بمحافظة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، وقد طرح المخرج أحمد عبد العال البرومو الدعائي للعمل عبر حسابه على “فيس بوك”، وعلق قائلًا: “بسم الله”.

الفيلم الذي انتهى تصويره في ديسمبر 2023، يقدّم رؤية درامية تاريخية حول عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم على مر العصور. العمل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل “ميدو عادل”، أحمد حاتم، أحمد فهيم، عمر السعيد، إلى جانب أيتن عامر، كمال أبو رية، وسامح الصريطي.

ويأتي “المنبر” ليضيف إلى رصيد الفنان أحمد حاتم، الذي كان آخر أعماله السينمائية فيلم “عقد الخواجة”، إضافة إلى بطولته مؤخرًا لمسلسل “ملاك” الذي حقق متابعة واسعة عند عرضه.

آخر أعمال أحمد حاتم

آخر أعمال أحمد حاتم المعروضة كان فيلم “عاشق”، حيث جسّد شخصية طبيب يعالج حالات الإدمان، ويقع في حب فتاة (تجسدها أسماء أبو اليزيد) تعاني من أزمات متعلقة بالإدمان، في إطار رومانسي إنساني، ويُعد هذا التعاون بين حاتم وأسماء ثالث تعاون سينمائي بينهما، بعد مشاركتهما في فيلم الخيال العلمي “موسى”، حيث يخترع البطل روبوتًا ليؤنس وحدته، وفيلم “قمر 14”، الذي تناول مجموعة من العلاقات العاطفية المتشابكة تحت ضوء القمر ليلة 14، في إسقاط رمزي على الحب والمجتمع.