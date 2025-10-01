بعد إشاعة الاعتزال.. إلهام عبدالبديع تستعيد حساباتها وتكشف الحقيقة

القاهرة - محمد ابراهيم - استعادت الفنانة إلهام عبدالبديع حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لعملية اختراق خلال الأيام الماضية أثارت جدلًا واسعًا بين جمهورها ومتابعيها.

إلهام عبد البديع تستعيد حساباتها

وكتبت عبدالبديع عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: "الحمد لله قدرت أرجع الأكونتات، وإن شاء الله تشوفوا أعمال حلوة الفترة اللي جاية."

واقعة الاختراق وإشاعة الاعتزال

وكانت الأزمة قد بدأت حين فوجئ جمهور الفنانة بإعلان مفاجئ عن اعتزالها الفن عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، ليتبين لاحقًا أن الحساب قد تم سرقته واستخدامه في نشر أخبار غير صحيحة.

سبق، وتصدرت إلهام عبد البديع محركات البحث «جوجل» لساعات طويلة، وسط حالة من القلق والتساؤلات حول شائعة اعتزالها الفن، لكنها سارعت إلى توضيح الحقيقة، مؤكدة أنها لم تعتزل الفن، وأن ما تم تداوله مجرد إشاعة مغرضة أطلقها من قام باختراق حسابها. كما أعلنت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسبب في الحادثة.

رسالة للجمهور وأعمال مقبلة

وبعد استعادة حساباتها، طمأنت عبدالبديع جمهورها، معربة عن سعادتها بعودتها للتواصل معهم بشكل مباشر، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد أعمالًا جديدة ستعلن عنها قريبًا.

احدث اعمال إلهام عبد البديع

ويذكر ان احدث اعمال إلهام عبد البديع هو فيلم "جبل الحريم" وسيتم طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا، وتقدم فيه شخصية فتاة تدعى "راندا"، الفيلم من بطولة الفنانة سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

