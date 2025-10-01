القاهرة - محمد ابراهيم -

وقع الاختيار على النجمة نسرين طافش، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025، التي يصدرها الموقع العالمي الشهير TC Candler والمتخصص في رصد وتقييم الجمال حول العالم، حيث تم اختيار نسرين بعد تصويت واسع من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ترشيحات لجنة متخصصة من الموقع.

اختيار نسرين طافش ضمن قائمة أجمال وجه في العام لعام 2025

دخول نسرين طافش مجال التمثيل

وجاء دخول النجمة نسرين طافش قائمة أجمل وجه في العالم، بعدما لفتت الأنظار بجمالها الطبيعي وتواجدها القوى على المستوى العملي في الدراما العربية بأعمالها الفنية المتنوعة، لتدخل القائمة التي تضم عددًا من أبرز نجوم الفن والموضة حول العالم، وتعد واحدة من أكثر التصنيفات شهرة ومتابعة على المستوى الدولي، حيث يُعلن عنها سنويًا وتحقق تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

النجمة نسرين طافش

وتجدر الإشارة إلى أن هذا العام يمثل المرة الثالثة التي تُدرج فيها نسرين طافش ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم"، كما سبق أن نالت النجمة السورية لقب ثالث أجمل امرأة مسلمة في العالم في تصنيف لموقع illGap News البرياطاني عام 2022 لتؤكد بذلك مكانتها بين أجمل وأبرز النجمات على الساحة العربية.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عادت إلى الغناء في صيف هذا العام، بأغنية "روقان" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحًا لافتا وتفاعلًا جماهيرًا على السوشيال ميديا، وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر محمود الغنيمي، ألحان مصطفى بسى، توزيع محمود الشاعري، ومكس وماستر إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وإخراج الفيديو كليب حسام الحسيني، الذي تم تصويره في الساحل الشمالى.

نجاح أغنية "روقان" يعزز من حضور نسرين طافش كفنانة متعددة المواهب، تجمع بين التمثيل والغناء، وتواصل تقديم أعمال متنوعة للجمهور العربى، حيث سجلت الأغنية عودتها إلى عالم الغناء بعد سنوات من التركيز على التمثيل حيث كان آخر ألبوماتها "الحلوة" قد صدر عام 2019 وضم مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحًا لافتًا.