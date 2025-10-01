فن ومشاهير

دوللي شاهين تطرح 4 برومو أغنيتها الجديدة ”ترند"

طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، 4 برومو أغنيتها الجديدة "ترند" عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي،تمهيدا لعرضه قريبا والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية ال ai فكرة دوللي شاهين، وهو من كلمات الشاعر أحمد سليم وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

 

آخر أعمال دوللي شاهين


يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات « ياللا يا غدار، واغنية روح زورن»بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أنا الحاجة الحلوة»، ست البنات»، «حوش الدلع»، «حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

