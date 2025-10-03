إعلان الحلقة 32 من مسلسل المدينة البعيدة

القاهرة - محمد ابراهيم - الحلقة 32 من "المدينة البعيدة".. صراعات بوران وعلياء تشتعل والطلاق يقترب

أعلنت قناة Kanal D التركية عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب عن الإعلان الترويجي للحلقة 32 من مسلسل المدينة البعيدة، مما أثار ترقب آلاف عشاق ومحبي الدراما التركية في مصر والوطن العربي. ويأتي هذا الإعلان بعد أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الأخيرة، والتي تركزت على اكتشاف جيهان أن أخاه بوران لا يزال على قيد الحياة، وهو الحدث الذي غير مسار الأحداث بالكامل وأدخل شخصيات المسلسل في سلسلة من المواجهات والتحديات.

لحظات الرعب والخوف التي عاشتها علياء

شهد الإعلان الترويجي للحلقة 32 مشاهد مليئة بالتوتر، حيث ظهرت علياء في حالة من الرعب الشديد بعد تعافي بوران وعودته إلى القصر. وخشيت علياء من انكشاف الحقيقة أمام دينيز، ما قد يؤدي إلى فقدان حبيبها، وهو ما أضاف بعدًا دراميًا جديدًا للأحداث، وجعل المشاهدين في حالة ترقب لمعرفة ردود أفعال الشخصيات وتأثير هذا الاكتشاف على مسار القصة.



صراعات جيهان وضغوطه على ديمير

في الوقت نفسه، استمر جيهان في ممارسة ضغوطه على ديمير لإجباره على تطليق زرين، بعد اكتشافه أن والد جنينها الحقيقي هو كايا. هذه الصراعات المعقدة تكشف عن جانب من الشخصيات الذي يمزج بين الانتقام والحماية والرغبة في السيطرة على الأحداث، مما يزيد من تشويق المسلسل ويضع الشخصيات في مواقف حرجة.

تأثير اكتشاف بوران على صدقات وعلياء

أما صدقات، فقد اكتشف أن بوران ما زال على قيد الحياة، ويعتقد أن علياء قد تُقدم على قتله من أجل البقاء بجانب جيهان. هذه الأحداث تقود في النهاية إلى وقوع الطلاق بين جيهان وعلياء، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة في المسلسل، ويجعل الجمهور متشوقًا لمعرفة كيف ستتطور العلاقات بين الشخصيات في الحلقات القادمة.

موعد عرض الحلقة 32 وقنوات العرض

يُعرض الإعلان الرسمي للحلقة 32 من مسلسل المدينة البعيدة مساء اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة Kanal D التركية. كما تُعرض حلقات المسلسل مدبلجة باللغة العربية على منصة شاهد الرقمية، ما يتيح لجمهور الوطن العربي متابعة الأحداث بشكل منتظم.

قنوات عرض الحلقة 32 والمنصات الرقمية

يمكن لمتابعي مسلسل المدينة البعيدة مشاهدة الحلقة 32 عبر شاشة Kanal D، بينما تُترجم الحلقات وتُعرض صباح اليوم التالي على المنصات الرقمية مثل منصة شاهد الرقمية وقناة MBC 4. ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بنسبة متابعة مرتفعة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، والذي أثبت قدرة المسلسل على جذب جمهور واسع من عشاق الدراما التركية.



أبرز نجوم الموسم الثاني من مسلسل "المدينة البعيدة"

ضم الموسم الثاني من مسلسل المدينة البعيدة مجموعة كبيرة من النجوم الأتراك، أبرزهم:

أوزان أكبابا، سينام أونسال، جونجا جيلاسون، أتاكان أوزكايا، سهرة شاش، نظمي كيرك، ديلين دوجر، مفيد كاياجان، فريد كايا، ألبير تشانكيا، إلكاي كايكو أتالاي، أوزان أيهان، محمد بولات، سينان ديميرير، مينا كيليتش، زينب كانكوند، بوراك شفق.

كما تولت جوليزار إرماك كتابة السيناريو، وأخرج المسلسل أحمد كاتيكسيز، ما ساهم في تقديم عمل متكامل يجمع بين الإثارة والدراما المشوقة.