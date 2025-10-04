نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"

القاهرة - محمد ابراهيم - حميد الشاعري يقدّم أغنية "نسرح في زمان" في فيلم "فيها إيه يعني"

شهد العرض الخاص لفيلم فيها إيه يعني أجواء مميزة بحضور عدد من نجوم العمل والجمهور، وكان من أبرز مفاجآت الليلة ظهور الفنان الكبير حميد الشاعري الذي قدّم أغنيته الجديدة "نسرح في زمان" ضمن أحداث الفيلم، لتكون الأغنية الدعائية الرسمية للعمل.

الأغنية من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع وايلي، بينما قام بعملية الميكس نور عباس والماستر زووم، والإنتاج الصوتي لـ طاهر فوزي، لتجمع هذه التجربة الفنية بين أجيال مختلفة من صناع الموسيقى في عمل متكامل.

تفاعل الجمهور مع الأغنية

لاقى ظهور حميد الشاعري تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث اندمجت كلمات الأغنية مع أحداث الفيلم ورسائله الإنسانية، وهو ما جعل الجمهور يصفق بحرارة تقديرًا لهذا التعاون الفني. وأكد الشاعري في تصريحات خاصة أن السينما الحقيقية يجب أن تلامس القلوب، وهو ما شعر به في هذا الفيلم الذي وصفه بـ "الممتع والراقي".

تفاصيل فيلم "فيها إيه يعني"

الفيلم يُعد التجربة الإخراجية الأولى للمخرج عمرو رشدي حامد، ومن تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، وإنتاج أحمد الجنايني. ويشارك في بطولته بجانب ماجد الكدواني كل من: غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، فيما يُعد هذا العمل آخر ظهور فني للفنان الراحل سليمان عيد.

رسالة حميد الشاعري

أعرب "الكابو" عن امتنانه للتجربة، مشيرًا إلى أن التعاون بين أجيال موسيقية مختلفة أخرج أغنية تناسب كل الأذواق، معتبرًا أن تفاعل الجمهور هو أكبر دليل على وصول الرسالة الفنية بصدق.



كواليس العمل وتعاون فني مميز

كشف فريق عمل فيلم فيها إيه يعني أن التحضير للأغنية الدعائية استغرق وقتًا طويلًا للوصول للشكل النهائي الذي نال إعجاب الجمهور. وأوضح صُنّاع الفيلم أن مشاركة حميد الشاعري جاءت لتضيف قيمة فنية خاصة، باعتباره أحد أهم رموز الموسيقى في العالم العربي، وهو ما ساعد في تعزيز الجانب الإنساني للعمل وإضفاء لمسة من الحنين والدفء على أحداث الفيلم. كما أكدوا أن دمج أصوات وألحان جيل الشباب مع خبرة "الكابو" منح الأغنية روحًا مختلفة جعلتها محط حديث النقاد والجمهور منذ العرض الأول.

