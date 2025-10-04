خاص|نجوم مهرجان الإسكندرية يفاجئون رامي جمال بحضور حفله

القاهرة - محمد ابراهيم - - حفل رامي جمال في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "شهد مسرح ميوزيك أرينا أنطونيادس بالإسكندرية حفلًا غنائيًا للفنان رامي جمال، وحضر الحفل عدد من نجوم مهرجان الإسكندرية الدولي في دورته الـ 41 ،عقب ندوة الفنان القدير رياض الخولي.

وكان من أبرز النجوم الذين حضروا حفل رامي جمال النجم خالد زكي، أميرة فتحي، والمنتج رامي رشاد، والفنان خالد الراشد رئيس اتحاد المنتجين العرب، والإعلامية إيمان منتصر، بالإضافة إلى عدد من نجوم دول البحر المتوسط.



تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية

شهد حفل افتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز."