نداء شرارة تفتح قلبها بعد 10 سنوات من النجاح: الفن بالنسبة لي ذكرى جميلة ولن يغيّرني أي هجوم أو تشويه إعلامي

القاهرة - محمد ابراهيم -

في رسالة مؤثرة شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خرجت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن صمتها لترد على موجة الجدل التي تصدرت بها التريند في الساعات الأخيرة، مؤكدة أن مسيرتها الفنية الممتدة لعشر سنوات لم تكن مجرد أغنيات وألحان، بل كانت رحلة كفاح واجتهاد وفن راقٍ وأخلاق جعلتها محل فخر ومحبة جمهورها.

نداء كتبت بكلمات تحمل الكثير من القوة والعفوية: "عشر سنوات بالفن وأرى نفسي جميلة القلب والقالب، فخورة بنداء باسمي واجتهادي وأخلاقي والفن الراقي اللي قدمته. يوماً ما سيكون الفن مرحلة عابرة، ولا أريد سوى الذكرى الجميلة"، في إشارة واضحة إلى أنها تعتبر الفن محطة مهمة لكنها ليست كل حياتها.

الفنانة أوضحت أن تصدرها التريند مؤخراً جاء بسبب تصريح قديم يعود إلى أكثر من 8 سنوات، حين سألها أحد الإعلاميين عن الغناء وهي محجبة، مؤكدة أن إجابتها حينها كانت طبيعية وبريئة وأنها لم تكن تعلم من هو الضيف الآخر بالبرنامج، لكنها فوجئت اليوم بإعادة نشر المقطع بالتزامن مع إعلان طرح ألبومها الجديد، مما جعلها تتساءل إن كان الأمر مجرد مصادفة أم استغلال دعائي.

وأضافت نداء شرارة في رسالتها: "أنا تعودت شغلي يحكي عني ويطلع تريند بدون ما حدا يكتب عني رغم التهميش الإعلامي الواضح، وما بدّي أي خبر لا يخص أعمالي واجتهادي. لست بحاجة لكمية البلبلة دي عشان أنجح"، لتؤكد أنها ترى النجاح الحقيقي في الفن الراقي الذي تقدمه لا في إثارة الجدل.

كما شددت على أن الحجاب لم يكن يوماً عائقاً أمام إبداعها، بل كان خياراً شخصياً ثابتاً لا علاقة له بجذب المشاهدات، قائلة إنها ما زالت على عهدها مع نفسها ومع جمهورها: "يا نداء ما تغيرتي"، وهي الرسالة التي تحرص دوماً على إيصالها لمحبيها.

وختمت شرارة كلماتها برسالة حب وامتنان لجمهورها الذي وقف بجانبها طوال سنوات مشوارها الفني: "بعد 8 سنوات حدا بيحبني كتير قرر يطلعني تريند وينزل هاد الجزء من المقابلة. هذا البوست بس دعاية للألبوم.. شكراً على محبتكم ودعمكم، الله يسعدكم ويكثر منكم"، مؤكدة أن جمهورها هو الداعم الأول لها وأنها تستمد قوتها من محبتهم.