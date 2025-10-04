لهذا السبب... مي عمر تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت النجمة مي عمر مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، والتي خطفت بها الأنظار وحققت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها ومحبيها.

وظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة تجمع بين الفخامة والجرأة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود بتصميم راقٍ ذي أكمام طويلة وتفاصيل دانتيل ناعمة عند منطقة الصدر، مما منحها لمسة كلاسيكية أنثوية جذابة. ونسقت معه جوارب شفافة بنقوش وردية سوداء أضافت بعدًا جريئًا للإطلالة، إلى جانب قبعة عريضة وحقيبة صغيرة أنيقة باللون الأسود، مع حذاء بكعب عالٍ ونظارة شمسية سوداء أكملت بها طلتها المبهرة.



وفور نشر الصور، انهالت تعليقات الإعجاب من متابعيها الذين أثنوا على رشاقتها وأناقتها، مؤكدين أنها دائمًا تعرف كيف تجمع بين الذوق الرفيع والتميز في اختياراتها.

وتحول اسم مي عمر إلى تريند عبر جوجل ومواقع التواصل، بعد أن تداول الجمهور صورها بكثافة، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها التي وصفوها بأنها واحدة من أجمل إطلالات الموسم.

