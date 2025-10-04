نادين نسيب نجيم تتصدر تريند جوجل بعد سقوطها في مباراة السلة وتعليقها يشعل السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مؤشرات تريند جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول واسع لمقطع فيديو يوثق لحظة تعرضها لموقف محرج أثناء حضورها مباراة كرة سلة عالمية، حيث سقطت على الأرض أمام الجمهور وسط تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نادين تعاملت مع الموقف بعفوية شديدة، إذ نشرت بنفسها المقطع عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فيه وهي تضع الثلج سريعًا على قدمها وتبتسم رغم الألم، معلقة: «كلنا معرضين نوقع، بس المهم نوقف ونكفي، عادي رواق ما صار طبيعي».

ورغم أن الموقف بدا محرجًا، فإن رد فعل نادين الرزين والمرح جعل جمهورها يشيد بشخصيتها العفوية وثقتها بنفسها، لتنهال عليها التعليقات الداعمة والمليئة بالإعجاب، ومن بينها: حتى وقعتك بيرفكت، وقعتِ بس بقيتي نجمة، وحتى وقعتك فخمة.

وسرعان ما تحول الفيديو إلى تريند على جوجل ومواقع التواصل، بعدما أثبتت نادين أنها قادرة على تحويل المواقف المحرجة إلى لحظات إنسانية جميلة يتحدث عنها الجميع.

ومن جهة أخرى، تستعد نادين نسيب نجيم لخوض السباق الدرامي في رمضان 2026 بمسلسل جديد يحمل عنوان «ممكن»، ويشاركها البطولة النجم ظافر العابدين، إلى جانب محمد الأحمد، كارمن لبس، رفيق علي أحمد، وسام صليبا ويوسف حداد، في عمل يتناول قصة شراكة مهنية مليئة بالصراعات والتحديات في عالم المال والأعمال.