تعرف على سر تصدر سماح أنور تريند جوجل

في تصريحات أثارت ضجة واسعة وأعادت اسمها إلى صدارة تريند جوجل، خرجت الفنانة سماح أنور عن صمتها لتحسم الجدل الذي لاحقها لسنوات طويلة حول شائعة زواجها "السري" من النجم الراحل سمير صبري، مؤكدة أن تلك الأحاديث لا تمتّ للحقيقة بصلة، واصفة إياها بأنها "من أشهر الشائعات التي طاردتها في مشوارها الفني".

وقالت سماح أنور خلال لقائها ببرنامج "ورقة بيضا" مع الإعلامية يمنى بدراوي: "الشائعة دي اتقالت كتير واتصدّقها ناس، بس الحقيقة إن علاقتي بسمير صبري كانت أخوية بحتة، هو كان أقرب ليا من أي حد بعد وفاة والدي، وكان بيساندني كأب وأخ وصديق"، مضيفة أن قربها الكبير منه هو ما جعل البعض يظن بوجود علاقة عاطفية أو زواج خفي بينهما.

وكشفت أن الفنان الراحل كان بمثابة السند بعد رحيل والدها، قائلة: "كنت بقضي معاه وقت طويل، وكنت بحبه جدًا، بس كأخ كبير مش كحبيب، ولو كان عبّر لي عن مشاعره يمكن كان الوضع اختلف، لكنه مكانش كده خالص".

وسبق للفنانة أن أعلنت في لقاءات سابقة ابتعادها عن أي علاقات عاطفية منذ سنوات، موضحة أنها لم تعد تؤمن بفكرة الحب في مراحل متقدمة من العمر، وقالت: "أنا مش مع مقولة إن لكل سن حلاوته، بالعكس، السن مجرد رقم والمجتمع هو اللي بيحاول يضغط على الستات علشان يجرّوهم للبوتوكس والفيلر والحاجات دي".

