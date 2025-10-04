نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة بعد تكريمها في مهرجان بورسعيد السينمائي: "ليا الشرف اتكرم يجائزة تحمل اسم الفنان العظيم محمود ياسين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة درة عن سعادتها الكبيرة بتكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، الذي انتهت فعالياته مؤخرًا، مؤكدة أن حصولها على جائزة تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين يمثل قيمة ومعنى خاص بالنسبة لها، وقالت في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد: "ليا الشرف إني اتكرم بجائزة تحمل اسم الأستاذ الكبير الفنان العظيم الراحل محمود ياسين، هو ابن بورسعيد ولافتة رائعة إن المهرجان يحمل اسمه، وهو قدم الكتير للسينما، وكان سبب في حبي للسينما المصرية من زمان، وله كلاسيكيات وأفلام هامة، وأشعر بالشرف لوجودي هنا".

تصريحات درة

وكشفت درة عن أسباب تحمسها للمشاركة في مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، معلقة: "بورسعيد مدينة جميلة وفي نفس الوقت محافظة عريقة لها تاريخ كبير وهام، وده شجعني أشارك بفيلمي "وين صيرنا" اللي من إخراجي وإنتاجي، حاولت أقدم فيه جزء بسيط يُعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني، وهيتعرض في المهرجان، وكمان تونس بلدي كانت ضيفة شرف، ودي كلها أسباب خلت وجودي هنا له معنى كبير، وبشكر المهرجان على التكريم".

كما تحدثت درة عن دعم المؤلف عمرو محمود ياسين لها في خوض تجربة الإخراج والإنتاج، موضحة: "عمرو بمثابة صديق وأخ وبثق في رأيه جدًا، وهو شجعني على خطوة إنتاج وإخراج (وين صيرنا)، وأشاد بيه بعد ما شافه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة. عمرو أعجب جدًا بالفيلم، وكمان أشخاص كتير بثق في رأيهم. حاولت أقدم حاجة من قلبي لفلسطين كوثيقة.. أنا شايفة إن الكلام مش كفاية، ونفسي لو كنا قادرين نغير الوضع اللي حاصل، بس ما باليد حيلة، حاولت أقدم اللي أقدر عليه".